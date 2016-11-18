美债收益率上涨提振美元指数升至13年半高点 亚股下跌

路透11月18日 - 亚洲股市周五走软，因美国公债收益率上涨，提振美元指数涨至13年半高点。因为市场预期特朗普执政下的政策将促使美国利率上升。

美国大选后市场预期发生转变，使亚洲股市变得脆弱，因为投资人可能将资金从新兴市场转入美国。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%，盘旋在本周稍早触及的四个月低点略上方，周线料遭遇四连跌。

不过，受益于美元上涨助力日本出口类股，日股日经指数.N225升1.0%至10个月高位。

美国股市周四收高，标普500指数.SPX涨0.5%，逼近纪录高位，因升息前景提振银行股，且经济数据和财报扶助非必需消费类股。

美国消费物价10月录得六个月来最大涨幅，10月房屋开工激增至九年高位，初请失业金人数降至1973年11月以来的最低水平。

数据支持了市场目前的主题，即如果特朗普政府减税并增加财政支出，而且在贸易问题上更偏向保护主义，那么美国经济增长和通胀可能将进一步加速。

“美国一直引领全球化进程，但现在选民说已经够了。他们想通过财政支出和贸易保护主义阻止薪资下滑。这是非常、非常重大的趋势转变，”三井住友资产管理的首席宏观策略师Masayuki Kichikawa说。

美国大选促使投资者放弃原先坚守的信念，即发达经济体的增长将保持疲弱，因为面临着来自薪资较低的新兴市场经济体的严酷竞争。

随着投资者尝试作出调整以顺应新环境，美国10年期公债收益率(殖利率)升至2.338%，为1月以来最高，美国大选前在1.86%左右。

两年期美债收益率升至10个半月高位1.071%。

收益率升高亦反映市场人士对美联储未来政策路径的重新评估，尽管美联储主席叶伦周四对美国国会联合经济委员会称，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

然市场的看法已明显改观，货币市场期货走势反映美联储12月升息的可能性约为九成。

货币市场并反映明年将升息一次或以上，这和美国大选前反映的2017年升息可能性不到五成截然不同，其假设为温和派的叶伦在升息一事上极度审慎。

美元/日圆涨至110.34，为6月初以来最高。欧元/美元跌至1.0620，为近一年以来的低点。

技术图上看，美元指数升至今年3月和去年12月触及的“双顶”上方。美元指数目前处在2003年4月以来的最高水准。

在技术分析中，“双顶”指的是汇率（或其他流动资产）升至某个高点后回落，然后再次升到同样高点。突破双顶通常被技术分析师视作看多讯号。

美元上涨尤其给一些新兴经济体带来问题，随着投资者将更多资金投回美国国内，这些新兴市场料面临资金外流。

墨西哥披索下跌1%，此前该国央行将政策利率上调50个基点以支撑披索，而市场曾预估会有更大幅度的升息。

现货金下滑至五个半月低位每盎司1,211.6美元；油价则因美元走强而受打击，近期油价一直受到有关石油输出国组织(OPEC)维也纳会议达成限产协议的预期支撑。

布兰特原油期货在亚洲时段跌1.0%至每桶46.01美元，周四曾触及两周高位47.62美元。(完)