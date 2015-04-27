亚洲股市小涨 央行动态及希腊情势成为关注焦点

路透东京4月27日 - 亚洲股市周一录得七年高位，归功于几只美国权重高科技股公布强劲业绩，但投资者仍保持谨慎，等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)及日本央行本周政策会议，也是因为希腊与债权人谈判陷僵局。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.7%，日经指数.N225持平。

中国股市劲扬，上海沪综指上涨2.1%至七年高位，因市场预期当局还将出台更多货币刺激措施，并推出与“一带一路”计划有关的基建项目。

周五，亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)股价双双跳涨超过10%，受业绩强劲提振，提振美股Nasdaq综合股指.IXIC涨至纪录高点。

MSCI明晟全球指数周五也触及历史纪录高位。

不过，建立在低利率和强势央行基础上的牛市行情，已让投资者谨慎起来，因为美联储预计将在未来几个月升息。

“全球股市都在上涨，我觉得市场对于风险有点不以为然了。未来几周可能会有某个时候投资者会感到害怕，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。

不过，由于上周五公布的美国3月企业投资支出数据表现不佳，很少有人预计美联储会在政策会议后暗示在6月份加息。为期两天的政策会议定于本周二开幕。

美国疲软的数据，也使美元兑一篮子货币维持在近三周低点附近。

美元指数周一报96.913，周五曾触及三周低点96.755。

美元兑日圆小跌至118.86日圆，接近一周前触及的月内低点118.525。

投机客减持日圆空头仓位，解除对日本央行可能在周四意外进一步放宽货币政策的押注。

欧元兑美元报1.0865，接近周五所及三周高位1.0900，但希腊债务磋商结果的不确定性加剧，令欧元受挫。

希腊与欧元区各国财长在周五会议上未能达成协议。德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六暗示，德国在为希腊可能违约做准备。

“希腊救助谈判即将达到高潮...希腊的提议不包括削减养老金及就业市场改革等重要问题，债权人将不会接受，”FPG证券社长深谷幸司称。

尽管希腊政府勉力在最后一刻让地方政府提供资金，但数周内仍将会用尽现金。

德国央行总裁魏德曼周六表示，由于希腊银行业的流动性情况并未改善，他对批准向希腊发放紧急资金感到担忧。

油价持坚，因也门局势动荡提振布兰特油价周五创下四个半月高位每桶65.80美元。最新报65.30美元。(完)

(编译 刘秀红/白云/汪红英/王兴亚/戴素萍 审校 孙茉莉/王洋/龚芳/李春喜/于春红)

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