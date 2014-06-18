美元持坚而亚股走势受抑 因美联储政策或趋于强硬

路透悉尼6月18日 - 美元周三持坚，紧跟美国公债收益率的走升趋势。此前美国通胀数据较预期强劲，可能会让今日稍晚公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策前景趋于强硬。

此风险足以令亚洲股市持续处于守势，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.16%。

日本股市日经指数.N225 上涨0.42%，日圆上涨抵销了贸易数据令人失望的情绪。

美联储为期两日政策会议将在1800GMT公布声明，半小时之后美联储主席叶伦将举行记者会。美联储也将提供其对经济成长、通胀及利率的最新看法。

虽然今年以来经济成长令人失望，但通胀有加速迹象，或许会让美联储考虑升息的时点提前。

美国5月消费者物价指数(CPI)上涨0.4%，涨幅是预估的两倍，主要受航空及酒店服务费用上升的带动。核心CPI上扬0.3%；年增幅为2013年以来最大。

“就算叶伦对通胀数据泰然处之，继续谈论就业市场仍相当多的闲置，数据至少会让强硬派受到一些鼓舞，”德意志银行G10货币分析师Alan Ruskin说。

因此，反映联邦基金利率预期的期货合约大幅下跌，因投资者认为升息可能提前。

例如，2015年6月的合约跌至逾两个月低点99.655，暗示利率为0.345%。目前，实际的基金利率为0.1%左右。

美国公债同样承压，两年期美债收益率收在九个月高点0.49%。这也令美债与德国公债利差拓宽至44个基点，为2007年以来最高，并提振美元兑欧元。

“CPI数据利好美元，新兴市场和大宗商品货币目前最易受影响，”Ruskin表示。

欧元兑美元EUR=从高点1.3587跌至1.3546美元。在欧洲央行进一步放宽政策后，欧美利率前景形成鲜明对比。

美元兑日圆JPY= 升至102.16日圆，脱离上周低点101.60。

美国股市对通胀数据反应意外良好，部分原因是该数据帮助缓解了美国经济可能陷入日本式通缩的担忧。

标准普尔500指数连涨三日，收在纪录高位附近，受标普金融股指数.SPSY上升1%提振。道琼工业指数.DJI 上升0.16%，标准普尔500指数收高0.22%，Nasdaq指数.IXIC收涨0.37%。

伊拉克动荡局势支撑油价。美国原油期货CLc1 上涨0.31美元至每桶106.67美元，布兰特原油期货LCOc1上升0.14美元至113.31美元。

现货金XAU=回落至每盎司1,269.40美元，周一触及1,284.85美元的高位后遭遇获利了结。(完)

(编译 许娜/李婷仪/朱晓军/杜明霞；审校 徐文焰/张荻/田建华/龚芳)

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