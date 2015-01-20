中国第四季GDP增长好于预期 提振亚股上涨

路透悉尼1月20日 - 亚洲股市周二上涨，此前中国数据显示经济放缓的程度没有许多人担忧的那么严重，给全球经济的黯淡前景带来一抹罕见的亮色。

澳元受中国数据提振上涨，尽管美元也全线走强。中国股市继周一暴跌后收复部分失地。

中国国家统计局周二公布，2014年度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。四季度GDP同比增7.3%，高于路透调查预估中值7.2%；环比增长1.5%。单独12月来看，工业和零售销售同比分别增长7.9%和11.9%，均高于路透调查中值7.4%和11.7%。该消息协助缓解投资人的不安，监管机构整顿两融业务，使得中国股市周一大跌。

上海股市.SSEC反弹1.8%，CSI300指数.CSI300则涨1.1%。

亚股大多上涨，日经指数.N225涨1.5%领军上攻，日圆下跌。日本央行展开两日的政策会议，应该会重申大规模买债计划。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升0.3%，韩国综合股价指数.KS11涨0.8%。

**欧洲央行料有行动**

周一在市场益发臆测欧洲央行本周将扩大购买资产的氛围中，欧股表现亮眼。市场认为欧洲央行将把资产购买计划扩大至欧元区主权债，令央行资产负债表有进一步扩增的空间。

路透对货币市场交易员进行的调查显示，欧洲央行将在本周宣布6,000亿欧元的主权债购买计划。不过多数交易员也认为，这将不足以拉动通胀率达到目标水平。

确实，有许多市场人士希望初步目标至少要有一万亿欧元，甚至更多；并希望央行承诺不限制购债规模，且于必要时尽可能买进以推升通胀。

但对欧洲央行可能采取行动的预期心理，已足以推升德国股市升至记录高点，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及七年高点，领涨欧股。

西班牙10年期公债收益率触及1.47%的记录低点，意大利指标公债收益率低见1.62%。

欧元兑美元仅收复些许失地，持于1.1588美元，欧元上周曾触及11年低位。欧元兑瑞郎有所斩获，上涨至1.0179瑞郎，但上周大跌17%。

美元全线上涨，兑日圆升至118.27；美元指数亦涨至92.769。

自瑞士弃守瑞朗上限的余波荡漾--丹麦周一进一步调降负利率，对丹麦克朗的影响仅昙花一现，但外界益发揣测，该国实施已久的紧盯欧元政策，在未来数日恐将受到威胁。

此举在于防止丹麦克朗兑疲弱的欧元上涨，欧元区二线国家央行可能因此出现跟进的压力。

大宗商品市场方面，重挫已久的油价并没有止跌的迹象，伊拉克宣布原油产量创纪录新高，这项最新消息令油市雪上加霜。

布兰特原油期货下跌0.04美元，至每桶48.80美元；美国指标原油期货下跌1.24美元，至每桶47.45美元。

现货金上涨至每盎司1,277.64美元，距离上周五触及的9月高位1,281.50不远。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/李婷仪/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳/李爽/白云)

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