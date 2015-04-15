亚洲市场走势犹疑不定 中国数据喜忧参半强化不确定性

路透悉尼4月15日 - 亚洲市场周三失去方向，之前公布的中国经济成长数据好于许多人的预期，只是社会消费品零售总额和工业增加值令人失望。

数据好坏不一，在市场反应中也可以看出，中国股市小涨，而澳元等大宗商品货币则因需求有走软迹象而受到打击。

中国沪综指.SSEC先是在平盘附近波动，随后小涨0.25%。沪深300指数.CSI300涨0.3%。

中国股市已连续六周维持涨势，因投资者将关注焦点放在中国政府将推出更多政策刺激的预期上。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%，日经指数.N225则持平。

澳元兑美元先是小跌0.0025美元，至0.7591美元，但又很快持稳。

中国第一季度经济增长年率确实放缓至六年低点7%，但符合预期，所以市场也松了口气。3月份黯淡的贸易数据催生了经济增长可能低于7%的重要心理水平的传言。

然而，3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，工业增加值同比增长5.6%，两者的增幅均低于预期。

主要货币波动不大，美元指数上涨0.16%。欧元兑美元持于1.0640美元附近，周二曾在疲软的美国零售数据公布后反弹。

美元兑日圆自隔夜低点119.07回升至119.57。

美股周二大都收升，受助于能源股上涨，以及企业第一季业绩好于因美元走强而被下调的预期。

道琼工业指数.DJI上涨0.33%，标准普尔500指数.SPX上升0.16%；Nasdaq指数.IXIC下跌0.22%。

英特尔(INTC.O)盘后公布的财测基本与华尔街较低的预期一致，并暗示今年资本支出将大幅减少，盘后股价劲扬近3%。

最新的美国数据辜负了在今年开局疲弱后将强劲反弹的希望。3月零售销售升幅不及预期，并下修了前两个月数据，使得消费者支出看来不如原先预估乐观。

原油期货走坚，因美国页岩油产量料将是逾四年来第一次月度产量下降，且也门的局势紧张。

美国原油期货上涨0.23美元，报每桶53.52美元，周二升3.3%；布兰特原油期货涨0.44美元至58.87美元。(完)

(编译 郑茵/刘秀红/秦德兴/戴素萍 审校 张涛/王丽鑫/白云/张若琪)

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