亚股上涨 希腊债务违约忧虑打压欧元

路透东京4月21日 - 亚洲股市周二走坚，此前中国刺激经济的最新举措提振全球股市，但欧元承压，因对于现金短缺的希腊可能出现债务违约的忧虑升温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，美元兑一些亚币上涨，抵消了以本币计值的股价涨幅。

香港股市恒生指数.HSCE上涨1.2%；日股日经指数.N225紧随其后，上扬近1%；澳洲股市上升0.6%。

中国央行周日决定，自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点，旨在刺激银行放贷及应对经济放缓。

“中国最新刺激举措解除了（上周五对中国股市投机性买盘）进行打压所造成的损害，”大和总研分析师壁谷洋和表示，“中国当局看来对股市在经济基本面疲弱的背景下依然大涨感到担忧...未来料将有更多刺激措施出台。”

此外，有关中国央行将向国家开发银行和中国进出口银行注入数十亿美元计资金、以支持中国海外发展的消息，也提振了市场人气。

受中国刺激措施和表现强劲的美国企业财报提振，欧洲和美国股市周一上涨。标普500指数.SPX涨0.9%。

不过，由于围绕希腊融资问题的不确定性犹存，且市场担心希腊有可能退出欧元区，投资者对追高股市保持警惕。

在几轮磋商后，市场人士预计希腊难以在周五会议上提交令欧元区财长满意的详细计划，以继续获得他们的财政支持。这意味着希腊可能将在本月底现金告罄。

希腊周一紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，用于支付政府的账单，涉及范围从市政府到一支为未来几代人准备的基金。由于下月要偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款，希腊暂时征用公共现金储备。

希腊若出现债务违约，可能为希腊退出欧元区开启大门，但欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，违约国家不一定非得退出欧元区。

欧元兑美元报1.0730美元，脱离周五高点1.0849美元。美元指数在周一上涨后持稳，报97.95。

油价维持在上周触及的四个月高点附近，之前有报告显示，美国上周石油消费强劲，且沙特内政部长对能源设施可能受到攻击发出预警，抵消了之前言论暗示该国4月原油产量将维持在纪录水平左右的影响。

美国5月原油期货报每桶56.34美元，距上周四触及的四个月高点57.42美元不远。(完)

(编译 杜明霞/高琦/汪红英；审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。