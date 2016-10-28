美元和公债收益率走高 因美联储加息预期升温

路透东京10月28日 - 美元兑日圆周五接近三个月高位，因美国近期升息的机率升高，提振美国公债收益率，而之前英国和欧元区公债飙升已经推高了美债收益率。

美国公布的初请失业金人数、制造业活动和房屋待完成销售等一系列数据向好，提高了美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前升息的机率，进而推高美国公债收益率。

市场焦点目前转向今日稍后美国将公布的第三季GDP数据。

亚洲股市表现低迷，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.1%，因应美股上日的颓势。

韩国综合股价指数.KS11下滑0.1%，澳洲股市跌0.4%。日股日经指数.N225因日圆走软而上涨0.5%。

美国股市周四在震荡交易中下跌，此前新一轮业绩报告发布，非必需消费品类股和对利率敏感的股票下跌，抵消了医疗保健类股上涨的提振。

“美股的指引作用再度显得微弱，几乎不能给亚洲市场走向提供任何帮助...不过，投资者目前不看标普500指数，而是更关注汇市和固定收益市场，因为这里的指引更明确。”IG首席分析师Chris Weston写道。

美元兑日圆下滑0.15%至105.115，但距离上日触及的三个月高点105.350仍不远。美元兑日圆本周料将录得1.2%的涨幅。

本周突出的市场发展就是美国和欧元区公债价格下跌，推动指标10年期美债收益率升到1.8%上方的五个月高点，其也受到英债和德债收益率上扬的支持。

英债卖盘在周四引领市场，因英国第三季GDP数据强劲，打压了英国央行进一步宽松政策的预期。

英国10年期公债收益率本周上涨约20个基点，至四个月来最高水平。

德国10年期公债收益率周四劲升10个基点至0.19%，为5月底来最高。

10年期德债收益率在7月跌至负0.20%纪录低点，因欧洲央行扩大货币宽松。但该收益率近期回升，因外界担忧主要央行实行的超宽松政策或有其限制，可能无法一直持续。

10年期日债收益率的涨势就没那么明显，但仍升至五周高点负0.045%。

日本央行9月调整政策框架，改为试图控制收益率曲线，而非仰赖调整印钞速度。

欧元兑美元微升0.1%报1.0906美元，欧元兑美元的表现强于欧元兑日圆，因欧元区债券收益率大幅上涨。

美元指数持平报98.823，周四涨约0.2%。美元指数本周有望涨0.3%，且期间曾创九个月高位。

大宗商品方面，原油延续周四的强劲涨势。石油输出国组织(OPEC)波斯湾地区成员国承诺减产，安抚了对其他产油国合作的担忧，支撑油价周四上扬。

布兰特原油升0.1%报每桶50.51美元，上日涨1%。本周该合约或跌2.5%，本周稍早曾触及四周低点，因市场对下月OPEC产量协商结果持谨慎看法。(完)