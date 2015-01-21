欧洲央行宽松预期提振亚股 日本央行政策不变推高日圆

路透东京1月21日 - 亚洲股市周三持坚，欧元依然承压，因投资者预计欧洲央行(ECB)将祭出刺激举措；日本央行宣布维持政策不变后，日圆跳涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.1%，触及六周高位。

日股日经指数.N225逆势下跌0.9%，日圆兑美元上涨0.8%至117.83。此前日本央行并未扩大刺激计划。

虽然日本央行的决定早在市场普遍预期之中，但部分市场人士押注日本央行总裁黑田东彦将有意外之举，因央行要想在下一财年实现通胀目标看来越来越不太可能。

日本央行维持大规模货币刺激政策不变，并宣布扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷，显示出央行实现2%通胀率目标的决心。央行维持对2016年的乐观通胀预期，但因近几个月油价下跌而下调对2015年的通胀预估。

整体而言，近几个交易日全球股市一直受到欧洲央行将在周四祭出量化宽松的预期支撑。

“欧洲央行是本周最大的焦点所在。我们一开始预期他们会在3月行动，但现在预期会在本周。”汇丰(HSBC)东京一主管Shuji Shirota称。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3周二升至七年高点，德国股市触及纪录高位领涨欧洲市场。

欧元/美元走软至1.1570，自周二触及的1.16上方回落，逼近上周所及的11年低点1.14595。

然而，欧洲央行究竟会怎么做的不确定性，将令许多投资者保持警戒，尤其是考量到德国央行不愿见到大规模发钞。

“市场看来认为量化宽松至少会有5,000亿欧元...但欧洲央行的行动有可能不像一些人预期的那么积极，”汇丰的Shirota表示。

黄金扩大周二1.3%的涨幅，触及五个月高点，受欧洲央行将印钞的预期支撑。现货金小涨至每盎司1,298.00美元。

大宗商品价格仍旧承压，在国际货币基金组织(IMF)下调2015年全球经济成长预估后，油价周二一度下跌5%之多。

主要产油国伊朗暗示，如果石油输出国组织(OPEC)没有支撑的举措，油价将可能跌至每桶25美元，这亦打压油市人气。

指标布兰特原油期货LCOc1最新报每桶48.33美元，跌向上周触及的六年低点45.19美元。(完)

(编译 白云/许娜/张若琪/龚芳; 审校 高琦/张涛/郑茵/艾茂林)

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