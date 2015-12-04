欧洲央行宽松力度不及预期令股市受挫 欧元表现亮丽

路透东京/新加坡12月4日 - 亚股周五与全球股市一道下滑，之前欧洲央行决定的刺激计划不及市场预期，令欧元一路蹿高，录得近七年最大单日涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.8%，本周周线跌幅扩大至0.4%。

日经指数.N225跌1.9%，为11月2日以来最大单日跌幅，而且料将录得1.7%的周线跌幅，创三个月之最。

中国沪深300指数.CSI300跌0.9%，周线涨幅收窄至4.6%。

欧美股市方面，美股标准普尔500指数.SPX周四收跌1.4%，创9月28日以来最大单日百分比跌幅。欧股泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3跌3.3%，为8月24日以来最大跌幅。

这些变化皆是因为此前欧洲央行的举措不及预期。欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月。

欧洲央行将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，0.10个百分点的下调幅度低于许多交易商此前预计的0.15-0.20个百分点降幅。[nL3S13S621]

欧洲央行并未提高公债购买规模，同时仅将资产购买计划延长六个月，外界认为这是最短的延长期限，交易员原本预计该计划会延长一年，甚至改为一项无限期的计划。

“这就像婚前说了太多甜言蜜语，而婚后令人大失所望一样，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

上述举措令交易员纷纷出脱自从10月底以来创建的欧元空仓。欧洲央行总裁德拉吉在10月时表示，将推出新一轮刺激措施。

欧元兑美元周四大涨3.1%，创2009年3月以来最大单日涨幅。最新报1.0920，较纽约尾盘下跌0.2%，但仍接近周四触及的一个月高点1.0981。

欧元上涨推动美元指数隔夜跌至一个月低点97.591，但在周五反弹至97.990。

欧元反弹亦协助拉抬其他货币兑美元，其中欧洲货币涨幅居前。

周四，英镑兑美元劲升1.2%至1.5144美元，瑞郎兑美元CHF=大涨2.4%，至0.9933瑞郎。日圆兑美元JPY=升0.5%，至122.61日圆，最新报122.55。

人民币兑美元亦走坚，中间价定于6.3851，创一个月来最大升幅。

人民币兑美元即期开盘报6.3867，最新报6.3971。

全球公债收益率急升，美国10年期公债收益率一度升至2.347%，周三尾盘在2.178%.

10年期德债收益率较周三的0.474%飙升约20个基点至0.666%，涨幅为4月底以来最大。

如今投资人把焦点转向美国就业数据。该数据可能巩固美联储本月稍晚将升息的预期，除非数据意外疲弱。

美联储主席叶伦周四在国会联合经济委员会发表讲话，称美国可能“已接近应当升息的时点”。

叶伦还说，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了决策者希望看到的最低就业增长幅度。[nL3S13S5XG]

鉴于分析师预估中值认为，上月非农就业岗位增加20万个，这是十分低的门槛。路透对逾100位分析师所做的调查中，最保守的增幅预估是15万个。

美国货币市场期货在欧央行决议公布后几无变动，反映出美国本月升息的机率为75%，明年可能再升息两次。

石油输出国组织(OPEC)周五稍后的会议同样吸引投资者关注。原油价格周四上涨约3%，因预计OPEC周五会议不减产的交易商进行对冲，以防会议有意外结果。

布兰特原油升至每桶44.09美元，此前已脱离周三所及三个月低位42.43美元。

贵金属亦反弹，金价周四上涨0.8%，日内稍早曾触及近六年低点每盎司1,045.80美元。

现货金最新报1,062.32美元，日内小幅上扬，本周或将录得七周来首次周涨幅。

美国料将升息及中国需求放缓，均损及铜价，伦铜本周料连续第八周下跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜最新报每吨4,556.50美元，徘徊在11月23日创下的六年低点附近，周线料下跌0.3%。(完)