宽松举措出台后亚洲市场涨跌不一 欧元急剧反弹

路透悉尼6月6日 - 亚洲市场周五涨跌不一，投资者对欧洲央行(ECB)最新的刺激措施仅给予礼貌性的喝彩，欧元则在空头回补带动下展开反弹。

市场交投显得犹疑不定，注意力很快转向周五晚间将公布的美国非农就业报告，这次报告结果的不确定性比往常更高。

路透访问的分析师预估中值显示，美国5月非农就业岗位料增加21.8万个，预估值最低至11万个，最高甚至达到32.5万个。

欧洲央行政策行动给市场风险人气带来足量的提振，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%。

日本股市日经指数周五早盘短暂触及两个月高位后回稳 .TCN。有关政府退休基金更多资金将流入市场的揣测，扶助了人气。

美国股市创新高，道琼工业指数.DJI收高0.59%，标准普尔500指数.SPX升0.65%，Nasdaq指数.IXIC收高1.05%。

德国股市DAX指数.GDAXI亦触及历史高位，周四收升0.4%。

此前欧洲央行降息至纪录低位，并出台一系列措施向疲软的欧元区经济挹注资金。

欧洲央行首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，试图迫使银行向中小企业放贷。

不过欧洲央行总裁德拉吉暗示这将是利率的低点，而且央行并未推出印钞购买资产的“量化宽松”(QE)措施。

德拉吉的确强调，如果有必要将采取更多措施，不过市场很明白，该央行真的采取行动得要花上好几年的时间。

**大反转**

的确，交易员指出周四宣布新的针对性流动性供给要到9月和10月才会实施。

这可能是欧元EUR=周五收复所有最初巨大跌幅，升至1.3660的一个原因，相比于周四的低点1.3505，这是一个巨大的逆转。

此番反弹确认了欧元在1.3500附近有支撑，可能带动欧元测试关键阻力位1.3688/90，若突破则技术面看多。

德意志策略师George Saravelos说：“过去几周我们一直认为若要大幅推低欧元，欧洲央行在所提供流动性的数量、质量和价格上要有令市场感到意外的地方。”

“我们认为欧洲央行采取的措施并不比利率市场已经消化的预期多多少，”他表示。

“我们担忧(欧元)将走高，特别是考虑到过去12个月每次欧洲央行会议之后欧元都倾向上行。”

欧元反弹反过来推动美元兑从英镑GBP=到瑞郎CHF=及澳元AUD=的各主要货币走低。美元指数.DXY回落至80.349，周四曾高见81.020。

美元兑日圆JPY=跌势较为有限，下跌约30个点子左右，至102.35。

人民币兑美元走强，此前人民币兑美元中间价上涨0.14%至6.1623，创1月初以来最大单日涨幅，因美元兑一篮子货币在全球市场下跌。

中间价上涨提振了有关中国是否正准备让人民币重返升值轨道的猜测，但中国汇市交易员则持谨慎态度。今年上半年，当局引导人民币下跌逾3%。

全球债市给予欧洲央行举措温和欢迎，收益率普遍下滑。欧元区二线国家公债受益最多，西班牙10年期公债收益率下滑5个基点至2.83%，且接近历史低点。

美国两年期公债收益率报0.38%，周四下跌2个基点；10年期美债收益率下跌一个跳动点，报2.58%。

金价XAU=上涨，报1,253.80美元。隔夜曾录得三周内最大涨幅，因黄金买家受到欧元区低利率将维持更长时间的前景所激励。

油价涨跌互见，美国原油CLc1下跌0.03美元报102.45美元，布兰特原油LCOc1上涨0.08美元至108.87美元。(完)

(编译 白云/艾茂林/王洋/许娜/李婷仪 审校 徐文焰/王兴亚/龚芳)

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