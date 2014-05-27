（更正）亚股回落 欧元持稳但受欧洲央行言论打压

(更正：因中文译文有误，内文第12段应为“美元兑日圆”，非“日圆兑美元”)

路透东京5月27日 - 亚洲股市周二回吐稍早的温和涨幅，同时欧元持稳但走势依然脆弱，因欧洲央行总裁隔夜发表的讲话增强了欧元区放松政策的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS高开低走，现跌约0.1%，因投资者在股市周一上扬至一年高位后了结获利。

日股在本地区中表现出众，日经指数.N225上涨约0.9%，之前触及4月初以来高位。

“空头回补行情延续，因上周中国PMI数据以及美国房屋数据强劲，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。“主要买家是衍生品交易者和对冲基金这样的短线投资客。”

美国和英国市场周一适逢假期休市，亚洲股市获得的方向性指引要比平时少。

假日因素也让外汇市场的成交量不及日平均值的一半。虽然有时市场清淡会放大波动，但主要货币对仍稳居近期交投区间内。

欧元/美元EUR=最新报1.3658美元，当日略为上涨，但仍距离周一触及的三个月低点1.3615不远。欧元/日圆EURJPY=R涨约0.2%报139.26日圆。

欧洲央行总裁德拉吉周一继续暗示未来或采取措施。他表示，ECB必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险，“可能有必要采取更多预防性举措，”。

周二，欧洲央行在葡萄牙举办的论坛将迎来最后一日，德拉吉计划参加此次论坛，并参与讨论。

本月稍早，路透曾报导称，欧洲央行在为6月5日会议准备一系列政策选项,其中包括全面降息以及提振面向较小企业贷款的措施。

相比之下，熟悉内部讨论情况的日本央行人士称，央行正在就如何准备大规模量化宽松政策的退出进行非正式辩论。

美元兑日圆JPY=持稳，报101.96，距离周一创下的一周半高位102.05仍然不远。

投资者对乌克兰局势保持谨慎。乌克兰周一发动空袭，并出动空降部队打击占领顿涅茨克机场的亲俄叛军，新当选总统波罗申科拒绝与“恐怖分子”谈判，并宣称在东部发动强有力的军事行动能够在“数小时内”平息分离主义者的叛乱。

亿万富豪波罗申科在周日进行的乌克兰总统选举中获得了多数选民的支持，人们希望这位乌克兰的政治老手和亿万富翁能够将国家从破产、内战和被莫斯科肢解的边缘拯救回来。

在大宗商品方面，美国原油期货CLc1小升至每桶104.38美元。

现货金XAU=略微下滑，至每盎司1,291.06美元。

伦铜期铜周二升向近三个月高位，受主要消费国中国的买盘以及欧洲将放松货币政策的预期支撑，最新报每吨6,935美元。伦敦市场周一逢假期休市。(完)

(编译 许娜/郑茵/洪曦/杜明霞；审校 高琦/张若琪/王洋)

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