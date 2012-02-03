亚洲市场潜力巨大 但Facebook面临难以逾越的挑战

Facebook的目标是捕获所有20亿互联网用户的芳心，目前该公司已经拥有8.45亿用户，其余的互联网用户有近60%生活在亚洲，要吸引到这些用户对Facebook将是一项巨大的挑战。

* 亚洲是巨大的潜在增长市场

* 但进入中国市场受阻

* 在印度恐面临诉讼问题

路透2月2日电---Facebook的目标是捕获所有20亿互联网用户的芳心,目前该公司已经拥有8.45亿用户.其余的互联网用户有近60%生活在亚洲,要吸引到这些用户对Facebook将是一项巨大的挑战.

在Facebook创始人扎克伯格(Mark Zuckerberg)与亚洲的7亿多网民之间,似乎仍然有不少障碍,其中包括中国的互联网屏蔽、印度的法律诉讼以及亚洲其他地区的竞争对手等等.

"用户的基础规模,以及用户的参与度对於我们的成功至关重要,"Facebook在向美国证券交易委员会(SEC)提交的首次公开发行(IPO)申请中称.该公司引用全球约有20亿互联网用户的行业数据称,"我们的目标是把所有人连接起来."

Facebook的扩张在全球其他地方受阻,要麽是因为互联网尚不普及,要麽就归因于有此需要的人都已经有了Facebook账户.

互联网数据提供商Socialbakers的数据显示,在美国或英国市场,过去两个月用户增长率不到2%.在这两个市场,超过半数的人口已经拥有Facebook账户.

同期内,Facebook在印度的新用户占到其用户增加总数的三分之一.像印度这样的国家,正是Facebook寻求实现成长的地方:即使印度目前是全球第二大Facebook社区,但仍只有不到4%的印度人拥有Facebook帐号.

**法律挑战**

但Facebook前方亦面临阻碍.在一家较低等级法院要求Facebook、谷歌、雅虎和其它网络媒体删除一些被认为是冒犯性的内容後,新德里的高等法院正就这些公司针对该判令发起的挑战进行聆讯.

法律界消息人士称,此案不论得到何种裁决,都很有可能最终上诉到最高法院.接近上述有关公司的一名消息人士称,一旦该法院判令获得支持,Facebook、谷歌和其它网络公司将被迫监督各自网站用户的每一条发言.

该消息人士并表示,"(要这些公司)这麽做是不可能的."

**最大的机遇,也是最大的挑战**

但Facebook面临的最大机遇和挑战则是中国.尽管中国拥有约5亿网民,但Facebook用户仅占其中的0.1%.这主要是由於中国阻止访问Facebook.该公司在上市申请文件中表示正在解决这一问题,但未透露细节.

"我们不知道是否能够找到方法来管理内容和信息,令我们和中国政府都能够接受,"文件中说.

Facebook不太可能放弃尝试.该公司称,其拥有一个"敬业的政策团队,监视法律和监管动向,并与全球决策者和监管方合作,以确保在对我们而言重要的问题上,我们的观点受到重视."

财富杂志专栏作家、"The Facebook Effect"一书作者David Kirkpatrick表示,若要进入中国,必须作出一些重大妥协,允许中国政府在用户发布和阅读的内容方面拥有一些控制权.

新兴新闻网站The Next Web的亚洲部编辑Jon Russell说,可选方法可能包括与一家已在中国展开业务的公司合作,或复制Viadeo这类更偏向商务型的社交网络公司的模式.(完)

--编译 李春喜/侯向明/梁睿雪;审校 徐文焰

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