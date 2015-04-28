亚洲股市从七年高位小幅回落 市场等待Fed会议

路透东京4月28日 - 亚洲股市周二从七年高位回落，因市场在美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚召开的两日政策会议前保持谨慎。

美元兑欧元收回部分跌幅，有关希腊与债权人谈判有望取得进展的乐观预期，在隔夜交易时段提振欧元走强。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约0.3%，稍早触及2008年1月以来最高点。

日经指数.N225上涨0.3%，因发那科(Fanuc)(6954.T)公布财报时宣布将派息增加一倍，令市场冀望上市企业的股东回报将会改善。

“进入财报季高峰的又一周，投资者关注企业提高股东回报方面的举措，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。

美股周一收跌，指标标准普尔500指数.SPX盘中触及纪录高位，随后回落，因市场在美联储会议前态度谨慎。收盘后苹果(AAPL.O)公布的营收和获利均超预期。

分析师多预期，联邦公开市场委员会(FOMC)两日会议结束后政策立场将不会有改变，因近期数据一直逊于预期，且强势美元损及出口活动。

市场对于升息时点的预期继续向后递延，目前预期6月升息的投资人仅占少数，多数预期将在今年稍晚调息。

海外市场中欧元成为焦点，兑美元升至三周高点1.0927，远离3月中旬所及12年低点1.0457；欧元兑美元最新报1.0879，日内下跌约0.1%。

希腊总理齐普拉斯周一调整与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人进行谈判的团队，外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。

齐普拉斯周二表示，希腊的现金即将耗尽，政府的优先要务是支付公职人员薪资和养老金，但他随后补充说债务违约也不是一个选项。

“市场已经习惯于听到有关希腊的负面消息，对此的反应已不那么敏感。当偿付截止日期逐渐临近，或是希腊真的难以进行支付，投资者才将给予更多关注。”巴克莱驻东京的首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota说道。

欧元走坚助推美元指数在周一跌至三周低点96.467，该指数最新报96.777，日内近乎持平。

美元/日圆报119.07，日内小升。在日本周三公共假期和周四央行会议以前，美元/日圆料限于区间交投。

日本央行料维持货币政策不变，不过央行可能略微下调本财年通胀预估。消息人士称，虽然可能性不高，但如果本财年通胀率预估调降幅度意外偏高，或是央行官员认为通胀放缓的伤害程度大到足够需要先采取防范行动，则央行官员有可能决定放宽政策。

大宗商品市场方面，原油延续周一跌势，因全球供应充裕，抵销也门冲突以及美国石油钻机数下滑的支撑。

周度数据料显示美国原油库存再触高位，此外沙特阿拉伯表示如有必要，将增加对中国的供应，令交易商在上周油价升至2015年高点后有所警戒。

布兰特原油下滑约1.1%，至每桶64.12美元，美国原油期货下跌约1.4%，报每桶56.20美元。(完)

(编译 刘秀红/高琦/张明钧/王丽鑫/陈宗琦；审校 杜明霞/戴素萍/于春红//李爽/许娜)

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