亚股走跌 美联储暗示12月加息

路透香港11月5日 - 亚洲股市终止连两日的涨势，周四走跌，此前美联储暗示可能在12月升息，这推动美国短期公债收益率触及四年半高位，美元全线走扬。

美国12月升息按理说是证明全球经济状况良好的迹象，但对倚重出口的亚洲国家来说这个升息时点也许是最糟的，因为他们正面临中国经济放缓和全球贸易萎缩的双重冲击。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%，澳洲股市下跌1%，跌幅居前。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数自9月底来上升12%，但今年迄今仍下滑10%。

“新兴市场面临一些阻力，尤其是中国经济发生转型，不再依赖制造业引领增长，而且全球贸易放缓形势确立，”Standard Life Investments资深国际经济分析师Jeremy Lawson表示。

澳洲央行和泰国央行本周会议都做出谨慎表态，香港零售销售连续第七个月下滑，是亚洲面临压力的最新信号。

美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦周三表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。这是上周美联储会议以来，叶伦首次公开发表言论。

“如果后续消息支持这种预期，那么我们的声明意味着，12月可能加息，”叶伦说。

她的乐观态度与亚洲令人失望的企业财报形成了鲜明的对比。

据摩根士丹利的数据，迄今亚洲除日本外上市公司9月当季净利比预估低6.5%，而日本上市公司的业绩也不怎么样。

美国股市周三下滑，标准普尔500指数.SPX下跌0.4%。股指期货显示今日低开。

野村证券固定收益策略师Tomoaki Shishido说：“她(叶伦)的讲话确认，12月加息是美联储的基本情境设定。”

周三公布的美国经济数据支持了叶伦谨慎乐观的态度。数据表明10月份美国民间企业招聘情况稳定，而且新订单增加提振服务业活动。

美国债市反应迅速，对政策敏感的美国两年期公债收益率周四亚洲时段升至0.850%，创2011年4月来最高水平。该收益率自10月初以来已经上升近30个基点。

短期联邦基金利率期货价格降至至少一个月来的最低水平，意味着市场认为美联储在12月15-16日会议上加息的机率超过50%。

美国加息的可能性给美元注入新的兴奋剂，美元指数自10月中以来已经累计上升逾4%，制约了投资者对大宗商品和贵金属的需求。

欧元兑美元周三跌0.9%，触及三个半月低位1.08435美元，最新报1.0862美元。

日圆兑美元也下跌至121.42，为8月31日以来最低水平，最新报121.58。

现货金跌至一个月低点每盎司1,106.70美元，现货银低见每盎司15.06，同样是一个月低位。

油价抹去本周至今之涨幅，周三下跌4%，受汽油价格重挫与美国原油库存增加拖累。

布兰特原油期货由周二所及的三周高点每桶50.91美元回落，跌至48.91美元。

油价迟滞对产油国股市造成冲击，沙特股市周三触及接近三年低点后小幅反弹。(完)