亚股下跌 因投资者仔细考虑央行推出刺激措施的可能性

路透新加坡/东京7月5日 - 亚洲股市周二结束连续五日上涨行情，因投资者认为此前股市上涨是因为，市场预计各央行将提供更多刺激措施以抵消英国退欧可能引发的经济下滑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%，但仍距离6月9日高点不远，该指数已较其在6月23日英国公投后创下的低点反弹5.6%。

日经指数.N225跌0.9%。

中国股市上涨，沪深300指数.CSI300涨0.3%，沪综指.SSEC升0.6%。据财新/Markit周二联合公布，财新6月中国服务业PMI升至近一年高位，各指数全面回暖，激励大盘。恒生指数.HSI回落0.8%。

不过交投淡静，美国周一适逢假期，金融和大宗商品市场休市。

欧洲市场，FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑0.6%，结束四连涨，银行股.SX7P受到重创下挫1.6%。

意大利银行类股.FTIT8300下跌3.7%；此前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)发言人称，该国并未打算违反欧盟规定，向其银行业注入数以十亿欧元计的公共资金。

原油价格周二亚洲盘初下滑，布兰特原油回落至每桶50美元以下，主因为对于全球经济的忧心，许多分析师称今年稍晚石油需求恐将停滞。

布兰特原油下跌0.7%至每桶49.74美元，截至周一的一周累计上扬6.2%。

美国原油下跌1.2%至48.41美元，过去一周上扬5.7%。

由于交易员预期将有更多刺激措施，贵金属及基本金属价格隔夜触及数月高位，之后回吐涨幅。

现货银回吐过去几天的部分涨势，周一时曾触及两年高位每盎司21.107美元。截至周一的过去一周时间内，银价大涨14.6%。现货银最新下跌1.8%，至19.93美元。

现货金周一亦收于两年高位1,357.40美元，最新报1,344.56美元。

期铜及期铝周一皆触及两个月高点，期铅触及四个月高位。

“各种大宗商品都在上涨，尽管各个市场并没有需求突然改善的明显迹象，”三井住友资产管理策略分析师Masahiro Ichikawa称。

“此番涨势似乎是受到对于刺激措施的预期所推动。”

英国公投选择退出欧盟加大了部分亚洲央行放松货币政策的紧迫性，因长时间的不确定性可能导致贸易和投资放缓的范围扩大。[nL4S19Q450]

很多投资者预期欧洲央行和日本央行将扩大他们的货币放松政策。基本金属价格也受到了关于中国将推出刺激措施的传闻所提振。

欧元兑美元下滑0.2%至1.11305，但守住了英国公投结果公布后触及三个半月最低1.0912美元以来的多数涨幅。

英国央行已表示有可能在未来几个月推出刺激措施支撑经济。

这使得英镑维持在英国公投后触及的31年低点附近。

英镑兑美元下跌0.3%至1.3253美元，较6月27日低点1.3122高出仅1%。

日圆兑美元上涨0.4%至102.16。

澳元兑美元回落0.3%至0.7515。周一澳元摆脱大选带来的政治不确定性的影响，在大宗商品价格上涨带动下，一度升至0.7545美元，创6月24日以来最高。

澳洲央行将于0430 GMT宣布政策决议，外界广泛预期该央行将维持利率不变。(完)