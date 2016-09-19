美日央行会议前亚洲股市上涨 油价反弹

路透悉尼9月19日 - 亚洲股市周一上涨，本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)和日本央行将召开会议。油价反弹，因委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日表示，OPEC与非OPEC国家本月可能宣布达成协议，且报道称利比亚油港附近发生冲突。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.8%，不过仍远低于最近触及的一年高位。

中国股市沪综指.SSEC涨0.6%，韩国综合股价指数.KS11上升0.6%。由于日本市场逢假期休市，流动性不高。

E-迷你标普500指数期货ESc1涨约0.3%。

美国股市标准普尔500指数.SPX周五收低0.38%，道琼工业指数.DJI收跌0.49%。金融类股领跌，德意志银行(DB.N)被开出140亿美元天价罚单的消息，导致其在美国上市的股票暴跌9.35%。高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)均下跌超过1%。

美国纽约市和新泽西发生爆炸，明尼苏达州一购物中心发生刺伤事件，加剧了全球避险氛围。

虽然美国官员正在调查此次袭击是否为潜在“恐怖主义行动”，但他们在找到更多证据之前并未说明此类袭击的动机。

投资者正在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月20-21日举行的政策会议，美联储主席叶伦将在周三举行新闻发布会。

美国上周五公布的8月消费者物价意外大幅上涨，这似乎给美联储加息提供更多理由，并推动美元上涨。

但近来的多数消费者和工业数据都令人失望，导致市场仍预计本周升息的可能性仅为12%，12月升息的机率为45%。

假定这次会议维持货币政策不变，那么焦点将在于美国联邦公开市场委员会(FOMC)对联邦基金利率的预期上。这次的利率预期将延至2019年。

“他们可能趁这次预期时间延长，来降低2017年和2018年的利率预期，这样他们对最终利率水准的预期维持不变，但需要的时间变长了，”FXPRIMUS投资研究主管Marshall Gittler表示。

“换句话说，就是收紧政策步伐更慢、更循序渐进。我预计这种情况下美元会走软。”

**日本央行会议结果难料**

日本央行周三也将开会，可能会放宽政策，不过关于其可能采取哪些行动的报导相互矛盾，从而带来了很大的不确定性。

消息人士曾表示，日本央行将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心。

若有任何被市场认为不那么激进的举措，则可能进一步推高日圆，并对日股.N225构成压力。

周一早盘，美元兑日圆回落至102.08日圆，回吐了上周五受强劲的美国通胀数据带动而录得的部分涨幅。

美元指数跌0.2%至95.901。

欧元兑美元报1.1164美元，略高于10天低点；英镑兑美元脱离一个月低点，小幅涨至1.3033美元，此前曾因退欧计划受到冲击。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)曾表示，英国首相特雷莎·梅(Theresa May)暗示她可能准备在1月或2月启动正式的退欧磋商。

油价反弹，因利比亚发生冲突、引燃该国重启原油出口的努力可能中断的担忧。利比亚东部武装部队说，他们已重新掌控两座石油港口。一个此前遭到驱逐的当地派系在周日发起反击，短暂占领其中一个输油终端。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国“接近”达成一项稳定油市的协议，并称他希望本月内就可宣布该协议。

布兰特原油期货上涨0.82美元至每桶46.59美元；美国原油期货涨0.84美元至43.87美元。(完)