亚洲市场若基于中国忧虑进一步下跌乃入市良机--施罗德

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透香港7月9日 - 施罗德投资(SDR.L)周二称，近期亚洲股票因美国QE可能退市而被过度抛售，估值非常便宜，若有任何基于中国经济忧虑而进一步下跌，可能是长期投资者的入市良机。
施罗德除日本外亚洲股票主管Robin Parbrook在其报告中称，最近美联储发表可能退市的言论后，亚洲股市应声下挫，估值变得吸引，不过QE本身对亚洲股票的效应其实值得考究，因亚洲股票相对债券和已发展国家股票，已落后一段时间，因此认为亚洲股票已被过度抛售。
他指出，亚洲股票的市帐率为正常“压力”水平1.3倍的10%之内，反映估值很低。其次，根据施罗德的估值指标显示，当有75%获分析师研究的股票较其未来价值出现上升空间之时，就是投资者买入时机。
“市场再下跌10%，这个分水岭便会达至，而我们相信目前的弱势提供买入机会。”他说。
对于投资者担忧近期热钱流出亚洲令股市承压，Parbrook认为，这个忧虑夸张，因为外资在亚洲股票的参与度在过去4年其实持平，也反映出QE本身对亚洲股票的效应乃微不足道，反而亚洲市场基调比起1997/98年金融风暴时期强壮得多，并可抵御流动性方面的冲击。
至于中国，Parbrook称，认为中国央行限制市场流动性的举措正面，并预期经济增长放缓情况将持续一段时间，但中国将避开一场系统性金融风险。
他并称，该行最喜欢提醒投资者一点，就是亚洲不是中国，区内国家的债务水平低。此外，中国现正进行的重新平衡对其持续增长十分重要。亚洲市场任何基于中国经济忧虑而进一步下跌，可能是长期投资者的入市良机。
施罗德投资成立逾200年，是一家具领导地位的国际专业资产管理集团，截至2013年3月31日，其管理的资产总值达3,592亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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