（更正）亚洲股市随油价回落而下滑 中国股市上涨

（因英文原文有误，内文第11段应为“地产、材料、互联网和工业板块”，非“建材、互联网和工业板块”）

路透香港3月21日 - 亚洲股市在连涨三周后周一大多下滑，油价回落令投资者保持谨慎，但中国可能很快再度降息的预期限制跌幅，因当前人民币压力缓解。

油市波动、商品价格普跌以及中国经济增长降温近几个月搅动金融市场。

对全球增长前景的担忧，也促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周暗示将放缓未来升息速度。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，上周五曾升至去年收盘点位上方，为今年以来首见。该指数已较1月低点回升16%。日本股市周一因假日休市。

“尽管当前风险偏好升温，但鉴于潜在疲软走势，我们仍倾向于整体看跌新兴市场，”法国兴业银行驻香港的亚洲(除日本)利率策略负责人张淑娴(Frances Cheung)说。

中国和香港股市上扬，但亚洲其他股市下跌，台股.TWII和澳股领跌。

本周主要市场适逢假期，在缺乏新的重要经济数据、且美国经济复苏看来正蓄积新动能之际，投资人对美联储软化其收紧政策立场的做法展开思考。

美元多头上周遭受重大打击，因美联储将今年的升息次数预估降至两次。而从各货币市场期货来看，金融市场对美联储今年升息一次的押注也是勉勉强强。

美联储主席叶伦对于近期美国通胀走强态势能否延续存疑，暗示美联储并不急于收紧政策。

中信里昂证券中国策略师Francis Cheung表示，美联储再次显示审慎态度，将会鼓励北京当局推动自身刺激措施来提振经济。他预期中国将于第二季降息。

“我们预测这股涨势将持续到第二季，建材、互联网和工业板块将获得买需，”CLSA的Cheung表示，并指出股票估值相对便宜。

以历史市盈率(Trailing P/E)计算，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数为12.3倍，低于20年均值近一个标准差。香港股市恒生指数.HSI的市盈率为9.3倍，较20年均值轻松低一个标准差。

中国高层官员周日表示，经济出现好转迹象，资本外流在放缓。

部分市场观察人士称，资本外流减缓以及美元走软，使人民币承受的压力减轻，这或给予央行更多降息和降准的信心。

不过，油价走软打击了人气。

油价上周五跌逾1%后，今日连续第二天下滑，在美国公布活跃钻机数自12月以来首次增加后，市场再度对供应过剩感到担忧。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货短暂站上41美元、创去年12月以来高位后，又跌逾1%至每桶39.01美元。

布兰特原油期货在触及年内高点每桶42.54美元后回跌至41.04美元。

利率市场亦对美联储的戒慎立场感到振奋，自美联储上周开会过后，美国10年及两年期公债收益率分别下跌14个及16个基点。

信贷市场沐浴在近期亮丽涨势的余晖中，高收益债券指数延续上涨势头，在一个月左右内上涨了9%。

汇市方面，美元指数几无变动，报95.01，距离周五触及的五个月低点94.578不远。

美元/日圆报111.31，接近周五所及的17个月低点110.67。欧元/美元报1.12830美元，上周曾涨至一个月高位1.1342。

澳元/美元对涨势进行整固，上周曾触及九个月最高位0.7681美元。周一约报0.7591。(完)