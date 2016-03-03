亚洲股市创七周高位 大宗商品上扬

路透悉尼3月3日 - 亚洲股市周四连续第三天上涨，美国乐观的就业数据以及诸多大宗商品价格上扬，刺激全球风险偏好。

油价摆脱美国原油库存创纪录高位的影响，投资者关注石油输出国组织(OPEC)冻结产量的计划，这让市场继续热议油市跌势在持续近两年后已经触底。

美国原油小升0.09美元，至每桶34.75美元，布兰特原油亦涨0.09美元，至37.02美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.9%，触及七周高点，延续周三劲升2.6%涨势。

铜及铁矿石价格上扬，协助澳洲股市攀升0.8%，触及近两个月高点。日本股市日经指数.N225上涨0.8%，上日曾大涨4%。

“价值开始回升，一些近期跌至纪录低位的板块，正在出现生机，”中信里昂证券分析师Nicholas Smith指出。

“油价整体上涨也提振了信心。投资者还没有为冒很大风险做好准备，但他们在增加仓位。”

能源和银行类股周三带领美股上扬，推动道琼工业指数.DJI上涨0.2%。标准普尔500指数.SPX收涨0.41%，Nasdaq综合股价指数.IXIC涨0.29%。

芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数.VIX收于今年以来的最低水平，也表明市场人气趋于平静。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业岗位增加21.4万个，高于分析师预估[nZOS1YOG01]，该报告令人更加认为周五的非农就业数据将有较好表现，这也支撑了市场人气。

**不会那么快**

但澳新银行资深分析师Justin Fabo表示，全球前景仍参差不齐。

尽管大宗商品价格最近反弹，但价格仍很疲软；而很多资金都是基于价格不会这么低的假设而借来的。

“中国要实施高难度的结构转型，有很大潜力影响市场，”他说。“亚洲贸易传统上是全球经济增长的晴雨表，而现在则处于衰退之中。”

“风险被重估，央行能力十分有限。”

实际上，人们十分担心欧洲央行可能会令人失望，下周并不会祭出激进的宽松政策，就像去年12月一样。

当时，欧洲央行的刺激举措力度远不及市场预期，使得市场反应剧烈震荡，导致欧元在一天之内就大涨3%。

投资者担心旧戏重演，不太愿意做空欧元，欧元得以守在1.0871美元，并脱离一个月低点1.0825。美元兑日圆也略跌至113.70，此前曾登上两周高点114.56。

澳元抢走了市场焦点，在国内经济数据意外强劲之下，逼近2016年高位。

澳元兑美元上探0.7306美元，继周三上涨1.7%之后今日续升0.3%。

澳洲第四季GDP数据超乎预期，较上年同期增幅高达3%，使得澳元受到投资者追捧。(完)