亚股大多下跌 受累于美联储官员讲话及美元走坚

路透新加坡8月29日 - 亚洲股市周一大多下跌，美元进一步扩大由美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦讲话引发的涨幅。叶伦讲话暗示美国今年仍有可能升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扩大跌幅至1%。

日本股市日经指数.N225逆势上涨2.3%，创三周来最大单日涨幅，因为日圆兑美元走软。

中国股市沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC扳回稍早跌幅，小幅上扬。香港恒生指数.HSI则回落0.3%。

叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上表示，近几个月升息的可能性增强，美国经济正在创造大量新的就业岗位，并可能保持温和增长。

虽然叶伦没有给出美联储需要看到经济达到何种状况才会升息的指引，但她表示美联储认为美国经济已经接近就业最大化和物价稳定的目标。她还表示，消费者支出“强健”，但称企业投资疲弱，出口受到强势美元的打击。

美联储副主席费舍尔在叶伦讲话后发表的言论，也加强了美联储今年加息的预期。

费舍尔被CNBC问及9月是否加息以及年底前是否应该会不止一次收紧政策时表示，对于这两个问题，叶伦的言论“与回答是的是一致的”，但仍取决于数据。

首批受关注的数据包括周二发布的美国8月消费者信心、周四出炉的生产率和制造业数据以及周五发布的非农就业数据。

尽管美国今年加息的预期升温，但交易员依然保持谨慎。根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具，上述言论发布后，9月加息的机率从上周四的21%升至33%。交易员预测，12月加息的可能性为59.1%，高于上周四的51.8%。

“虽然朝着美联储再次升息的种种发展可能会引发投资市场的不安，但我不认为这种不确定性像去年美联储升息时那样高。”AMP Capital的投资策略部主管Shane Oliver在报告中指出。

“从美联储今年的一系列行动中可以明显看到，美联储认识到全球风险以及自身行动可能给那些风险造成的影响，还有升息可能给美国经济造成的潜在冲击，美元升值影响等等。”

叶伦和费舍尔的讲话拖累美股周五收跌。

但他们的言论利好美元走势，美元指数周五跳涨0.8%，周一持稳在95.518.

美元兑日圆周五上涨1.3%至两周高点，创下近七周以来最大单日涨幅。美元周一延续升势，兑日圆涨0.3%至102.20。

日本将于周二公布7月家庭支出与零售销售数据。周五数据显示7月消费者物价出现三年来最大下滑幅度后，投资者正找寻首相安倍晋三的大规模刺激计划发挥效果的些许迹象。

欧元持平于1.12010美元，周五下跌0.8%，为7月15日来最大单日跌幅。

大宗商品方面，美元升值以及对伊拉克产量日增的担忧，推低油价。伊拉克8月出口高于7月水平。

此外，伊朗上周末也表示，其他出口国必须承认伊朗有权重新取得国际制裁期间所失去的市场份额，惟此德黑兰方面才会在接下来于9月进行的产油国会谈中给予配合。

美国原油跌1.1%至每桶47.10美元。

布兰特原油同样跌1.1%至每桶49.39美元。(完)