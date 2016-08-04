英镑在英国央行会议前微涨 油价反弹提振亚股

路透新加坡/东京8月4日 - 英镑周四微涨，投资人押注英国央行将把利率降至纪录低点；油价从四个月低点反弹，提振亚股上涨。

英镑上涨0.1%至1.3340美元，与近一个月前所及的30年低点1.2798美元保持一段距离，不过汇市对于如何对英国央行的决定做出反应或许有些矛盾--如果降息则买入英镑、不降息则卖出英镑，或者做出相反操作。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，资源类股涨幅居前，周三为下跌1.5%。

英国央行周四稍晚料将把指标利率降至0.25%的纪录低点，这将是自2009年英国经济处于衰退边缘以来的第一次降息。

“鉴于市场认为降息25个基点的可能性为100%，如果该央行没有降息，那么可以预料英镑/美元会出现大涨，”IG的首席市场策略师Chris Weston在报告中说。

“但真正的问题在于，他们是否会在9月会议上降息50个基点，并(就量化宽松)发出强烈暗示。”

金融数据机构Markit周三公布的调查显示，英国经济以2008-09年金融危机以来最快速度萎缩。该机构称，所有行业采购经理人指数(PMI)录得纪录最大的月度跌幅。

许多市场人士还认为，英国央行可能重启以数十亿英镑计的量化宽松购债计划。

欧元兑美元在1.1149美元持稳，脱离了周一触及的五周高点1.1234美元。

油价周三跳涨逾3%，周四在亚洲时段继续走高，几乎收复了自6月初以来的失地，此前出炉的数据显示汽油库存降幅超过预期，令全球供应过剩担忧舒缓。

布兰特原油期货周四涨0.6%至每桶43.34美元，延续周一自四个月低位41.41美元的反弹态势。美国原油期货涨0.7%至每桶41.12美元。

油价上涨提振能源类股，成为美股上扬的其中一个贡献因素，标准普尔500指数.SPX周三收高0.3%。

但日本股市未能加入反弹阵营，日经指数.N225周四回吐稍早涨幅，一度触及近四周低位。最新跌0.4%。

日本央行副总裁岩田规久男周四表示，下个月对央行货币政策的全面评估将聚焦于其货币政策的传导机制和面临的阻力，评估不是打算给未来的货币政策指明一个具体的方向。

美元指数已经自周一触及的五周低点反弹0.6%，投资者正等待周五出炉的美国7月非农就业报告。

美元指数周四大体持稳在95.505，但仍远低于上周创下的四个半月高点97.569。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告称，美国7月民间就业岗位增加17.9万个，高于分析师的预估。这提振了人们对于周五非农就业数据的期待，预计后者会显示就业温和增长。

疲弱的美国第二季GDP报告和其它好坏不一的经济数据已经令美元承压，因这些数据削弱了对于美联储今年升息的预期。

"如果7月和8月的非农就业数据证实格外强劲，那么9月加息才会看来是理所应当，”Natixis Global Asset Management首席市场策略师David Lafferty在报告中称。“不过倘若宏观数据没有恶化，那么12月大选后收紧银根也不是没有可能。”

美国芝加哥联储总裁埃文斯周三对今年稍晚升息给予温和支持，尽管他担心通胀仍低于2%的通胀目标。

美元/日圆跌0.2%，报101.055，距离周一所及低点100.68不远。

日债仍承压，10年期日债收益率涨1.5个基点至负0.075%。(完)