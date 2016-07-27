亚股接近一年高位 日本央行放宽政策押注拖累日圆下滑

路透香港7月27日 - 亚洲股市周三涨至近一年新高，而日圆走软，投资者等待本周央行会议结果，有可能见到日本推出新的刺激措施，并寻得关于美国利率走向的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，涨至2015年8月11日以来最高。本月至今累计涨10%。

日经指数.N225涨1.1%，领涨亚股。

交易员几乎一致认为日本央行周五会放松政策，最有可能的是扩大公债和风险资产购买计划。

熟知日本央行思维的消息人士称，负利率已证明在公众和政府方面都不得人心，因此进一步下调利率不大可能。

但有些市场观察人士称，日本央行举措可能是赞成与支持双方难分轩轾，很多央行决策者可能倾向于按兵不动，因他们预计财政刺激方案将出台，且推迟在明年上调消费税将提振增长。

富士电视报道称，日本首相安倍晋三周三稍晚将公布外界期待已久的27万亿日圆(2,542亿美元)财政刺激计划。其规模高于此前预期，但批评人士将观察实际新增支出有多少。

香港股市.HSI上涨0.4%，内地投资者继续通过沪港通买入港股。

法国巴黎投资旗下资深投资策略师Daniel Morris说：“那些能够产生回报和增长的地方，将继续受到投资者的青睐”，并指出印度、印尼和中国的聚焦于消费者的股票是他的首选。

“不过我们对于下半年仍持谨慎看法，我们认为在全球经济增长前景黯淡和存在不确定性的背景下，各国央行不会匆忙收紧政策，”他说。

自全球金融危机以来，全球主要央行扩大了资产负债表，并注入数万亿美元刺激经济。据德意志银行，按月来看，欧洲央行和日本央行向全球金融体系注入大约1,800亿美元的流动性。

美股周二涨跌不一，欧洲股市略微收高，焦点全都集中在美联储上。美联储周三稍晚将结束为期两天的政策会议。

外界广泛预期美联储将维持政策不变，市场将仔细研究会后声明，寻觅关于未来升息时间的线索。在美国11月总统大选前，对9月升息的预期蒙阴，但市场认为12月升息的可能性约为50%。

汇市方面，澳洲公布数据显示核心通胀率处在纪录低位，汇市走势不明，不过主要货币对仍守于近期区间。

澳元兑美元持平报0.75美元，在澳洲通胀数据公布后一度高见0.7568。投资者将澳洲央行下周降息可能性降至50%，数据公布前为60%。

美元兑一篮子货币的贸易加权指数小幅上升，接近上周触及的五个月高位。

美元兑日圆上升0.5%至105.20，隔夜跌逾1%。

“仍存在日本央行周五将放松政策的预期。市场仍警惕日本央行总裁黑田东彦是否会发出意外信息，”法国兴业银行外汇主管Kyosuke Suzuki说。

欧元兑美元持稳于1.0995；隔夜曾小升0.3%，因美元兑日圆回落。

英镑兑美元小升0.1%至1.3114；隔夜触及两周低位1.3057，因英国央行官员威尔发表鸽派言论。

商品市场，油价延续跌势。隔夜油价大跌，因供应过剩担忧再起。美国原油跌0.05%至每桶42.88美元，周二曾跌至42.36美元，为三个月来的最低。

美国石油协会(API)称，上周美国原油库存减少82.7万桶，减少幅度远低于分析师预测的230万桶。 (完)