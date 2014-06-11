欧元因资金外流而承压 亚洲股市高位盘整

路透悉尼6月11日 - 欧元周三承受的压力逐步增大，因欧洲央行的负利率政策刺激资金流出欧元区，与此同时亚洲股市在近期高位附近盘整。

欧元全线走低，投资者考虑以超低利率借入欧元，用于买入较高收益的海外资产，即所所谓的利差交易。

相比之下，美国经济数据改善推高美债收益率，也促使市场进一步猜测，美国联邦储备委员会(美联储，FED)在下周政策会议上的表态可能会略为强硬一些，美元亦从中寻获支撑。

欧美利率前景分歧推动欧元兑美元EUR=跌至1.3524，进一步远离本周初所及的高位1.3668。

欧元兑澳元触及七个月低点，兑英镑也接近2007年末以来低点。

股市走势较平静，因许多指数已经取得不小升幅。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS从三年高位回落0.2%。

MSCI新兴市场指数.MSCIEF已轻松创下2013年5月以来高位，部分是因为对欧洲央行加大宽松刺激力度的预期促使资金流向新兴市场。

日本股市日经指数.N225小涨0.3%。MSCI明晟公司称，将把韩国和台湾股指移出重新归入发达市场的观察名单，将继续归入新兴市场；该消息使日股受到支撑。

市场此前猜测，若韩国和台湾股市重新归入发达市场，日本股市则会遭受冲击。

美国股市波动不大，道琼工业指数.DJI收升0.02%，标准普尔500指数.SPX微幅下滑0.02%，Nasdaq指数.IXIC收高0.04%。

**美债收益率上扬**

近期美国公布的多项数据表现亮丽，足以抚平经济成长担忧。美国5月小企业信心升至逾六年半高位，4月职缺数量增至此轮衰退前的水准，明确显示经济走出低谷。

这进而导致利率期货市场对美联储首次加息的时间预期提前，不过仍预期要到进入2015年很久以后才会行动。

同样，美国公债收益率果断逆转走势，转为上涨，10年期公债收益率报2.646%，就在两周前还处于2.402%的低位。

“今年初开启的债券牛市行情正式结束，”RBS Markets的美国公债分析师William O'Donnell说。“就此来讲，我仍预期现货10年期公债的收益率未来一个月交投在2.80%。”

美债收益率走升的前景给予美元一些支撑，美元指数.DXY走坚至80.880，远高于5月低点78.906。

不过从汇市整体走势来看，更多是欧元走软而非美元走强，因在欧洲央行(ECB)放宽货币政策后，欧元承受的压力越来越大。

ECB采取负存款利率，引发市场谈论其他国家央行的储备金管理机构在削减各自的欧元持仓，且二线欧元区国家公债的收益率极低，最终也打压了对此类公债的需求。

现货金XAU=持坚于每盎司1,261.70美元，同时南非劳工谈判破裂支撑现货钯金XPD=和铂金XPT=。

布兰特原油期货LCOc1上涨0.23美元至每桶109.75美元，美国原油期货CLc1上涨0.11美元至每桶104.46美元。(完)

(编译 王洋/李爽/王兴亚/艾茂林/田建华； 审校 郑茵/张荻)

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