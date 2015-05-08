亚股反弹 英国首相卡梅伦或连任推动英镑跳涨

路透东京5月8日 - 亚洲股市周五自一个月低点反弹，因全球债市经历一波沉重抛压后企稳的迹象带来扶助。不过投资者保持谨慎，今日晚间美国将公布就业数据，希腊与债权人周末将举行协商。

英镑兑其它主要货币跳涨超过1%，因英国首相卡梅伦可能将获得连任。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，脱离稍早前触及的一个月低位。日经指数.N225自周四所及一个月低点小涨0.4%。

全球债市4月底以来的弱势目前看来似乎走到尽头，投资者如释重负。

“收益率已涨至足够吸引投资者买入的水平，”SMBC日兴证券分析师森田长太郎称。

在收益率触及关键关口后，公债买兴再起。这些关键水平包括德债触及0.8%，法债达到1%，意债和西债均涨至2%。

欧洲成为这波债市跌势中的重震区，因投资人争相解除之前趁着欧洲央行量化宽松时所建立的大量多仓。

“避险基金正在了结(欧洲债市的)获利。短线可能会有进一步的获利了结，但考虑到欧洲央行的量化宽松，公债收益率涨势大致只能到这样了，”瑞银驻东京的投资长Fumio Nakakubo表示。

公债也受益于油价下跌：油价从3月稳步回升，外界认为这是公债下跌的一个原因，因油价走扬能提升通胀--这对固定收益投资人而言是一大风险。

美国指标10年期公债收益率也结束连续八日涨势，令美股与全球股市获得支撑。

此外，阿里巴巴(BABA.K)季报表现强劲，以及消费点评网站Yelp.com或将被收购的猜测推动科技股上扬。

标准普尔500指数.SPX涨0.38%，标普科技类股指数.SPLRCT涨0.87%。

中国沪综指.SSEC涨幅收窄至0.9%，因之前公布的数据显示，中国4月出口较上年同期下降6.4%，远低于市场预计的增长2.4%，引发了对中国经济状况的担忧。人民币对美元持平于6.2076元人民币。

很多投资者目前转向周五稍晚将发布的美国非农就业数据，交易员预计4月份非农就业岗位增加22.4万，3月份仅增加12.6万人。

若4月非农就业数据也表现不佳，可能加剧市场对美国经济或许失去动能的担忧。

“美国经济1-3月实质是零增长。如果4月后仍维持这种疲态，那么美联储可能进一步推迟加息时间，”汇丰证券宏观经济策略部主管Shuji Shirota表示。

汇市方面，英镑兑美元跳涨约1%至1.5390，之前出口民调显示，首相卡梅伦所在的保守党可能继续执政。

民调统计显示，保守党可能以316席取得国会多数席位，距离跨越绝对多数的门槛只差几席，米利班德的工党可能拿下239席。

欧元兑美元从周四触及的三个月高位1.1392跌至1.1251，因欧洲债券收益率(殖利率)下滑，以及对希腊岌岌可危的财政状况的担忧。

希腊政府周四无视国际债权人的要求，拒绝削减养老金或减少裁员，这令下周谈判取得进展、确保让希腊获得急需的金融援助的希望更加渺茫。

希腊在5月12日向国际货币基金组织(IMF)偿还7.5亿欧元之前，现金可能就会用尽，但该国拒绝接受前届政府承诺的改革。

债权人排除了下周一欧元区财长会议上达成协议的可能，加深对希腊违约的担忧。(完)

(编译 白云/刘秀红/汪红英/陈宗琦/李爽/王丽鑫；审校 于春红/张荻/王洋/艾茂林/李婷仪)

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