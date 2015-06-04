中国股市走疲 欧债收益率涨势支撑欧元持坚

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透东京6月4日 - 拜欧元区公债收益率急升之赐，欧元周四持坚，而在亚股方面，中国股市下跌，风险意愿降温。
中国沪深300指数跌1.7%，沪综指.SSEC跌1.8%。中国股市近日表现疲软，因市场担心新股发行将抽走其他股票的流动性。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.1%。
日股日经指数.N225和韩股综合股价指数.KS11则分别上涨0.3%和0.5%，因一些市场把焦点放在希腊有望接近达成协议并避开违约。
在希腊的国际债权人周三暗示，准备妥协以避免违约后，某些地区的风险胃纳升温。
在汇市方面，欧洲央行调高今年通胀预测，与近期数据暗示通缩压力不若担心的那样严重一致，欧元因此延续隔夜所积聚的动能。
在近期欧债收益率劲升后，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，央行认为没有理由调整其货币政策立场。
欧洲央行可能不会提前结束其债券购买计划，这推动欧元区公债收益率上升，同时也推高了欧元。
指标德国10年期公债收益率隔夜飙升至距离0.90%仅一步之遥的水平，本周初还处于0.50%左右。
欧元持稳于1.1269美元，本周迄今为止已上涨2.5%左右。
“除非周五公布的美国就业报告远远好于预期，否则欧元/美元将向1.15美元挺近。欧元上行之路或许崎岖不平，也可能会止步于5月高点1.1466美元，但欧元阻力减轻的机率升高，”BK Asset Management负责外汇策略的董事总经理Kathy Lien写道。
美国现货公债收益率追随欧洲市场上涨，美元兑欧元下滑，但美元兑日圆温和反弹。
美元兑日圆涨0.2%，报124.46日圆，脱离上日所及低点123.79。美元周二一度攀升至13年高点至125日圆上方，当时美国乐观的经济数据激励美元全面上涨。
大宗商品市场上，原油走势艰难，在海外市场一度下滑，因美国馏分油库存大增，且预期石油输出国组织(OPEC)将在周五的会议上拒绝减产。
美国原油期货跌0.1%至每桶59.57美元，上日重挫2.6%。(完)
(编译 蔡美珍/戴素萍/汪红英/孙茉莉; 审校 张涛/张明钧/张荻/高琦)
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