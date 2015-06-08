亚洲股市走低 因中国进口数据令人失望

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京6月8日 - 亚洲股市周一延续跌势，此前中国公布的进口降幅大于预期；而美元则走升，此前出炉的美国就业数据强劲，增强投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早在9月升息的押注。
中国5月出口降幅小于预期，但进口降幅超出预料，令人担心该国经济放缓的状况，并且也让中国政府有理由采取进一步的刺激举措。
中国5月美元计价出口同比下降2.5%，降幅小于市场预期，当月进口同比下降17.6%。
考虑到市场预计5月进口可能因原油价格反弹而小幅回升，“进口继续下滑暗示需求面因素--国内消费疲软--在起作用，”Forecast Pte驻新加坡的经济学家Chester Liaw说。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，日股日经指数.N225收窄早盘跌幅，目前跌0.2%。
周五美国主要股指涨跌互见，全周几近收平，美国指标公债收益率(殖利率)创两年来最大单周涨幅，在就业数据公布后触及八个月高点。
美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅，3月和4月的就业岗位增幅被上修了3.2万人。
10年期美债收益率在亚洲时段升至2.402%，周五美国收盘报2.400%。
收益率上涨推动美元兑日圆周五升至13年高点125.86日圆。当日美元兑日圆收低0.2%至125.43。
美元指数上扬0.1%至96.391。
美元兑欧元上涨，欧元仍因希腊迟迟未能解除债务危机而受压。欧元/美元日内跌约0.1%，报1.1106。
欧盟执委会主席贾克周日以罕见的严厉措辞指责希腊总理齐普拉斯，并警告称，目前留给谈判的时间所剩不多。
美元走强打压商品货币。油价尽管上周五上扬，但周线仍录得跌幅。中国进口数据欠佳，对已然担心油市供应过剩的市场更是没有助益。石油输出国组织(OPEC)周五决议未来六个月继续维持产出目标不变。
布兰特原油跌约0.9%，报每桶62.75美元，上周跌3.6%。美国原油跌1%至58.54美元，上周下挫2%。(完)
(编译 徐文焰/汪红英/张荻/张若琪 审校 龚芳/于春红/郑茵)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。