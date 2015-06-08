亚洲股市走低 因中国进口数据令人失望

路透东京6月8日 - 亚洲股市周一延续跌势，此前中国公布的进口降幅大于预期；而美元则走升，此前出炉的美国就业数据强劲，增强投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早在9月升息的押注。

中国5月出口降幅小于预期，但进口降幅超出预料，令人担心该国经济放缓的状况，并且也让中国政府有理由采取进一步的刺激举措。

中国5月美元计价出口同比下降2.5%，降幅小于市场预期，当月进口同比下降17.6%。

考虑到市场预计5月进口可能因原油价格反弹而小幅回升，“进口继续下滑暗示需求面因素--国内消费疲软--在起作用，”Forecast Pte驻新加坡的经济学家Chester Liaw说。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，日股日经指数.N225收窄早盘跌幅，目前跌0.2%。

周五美国主要股指涨跌互见，全周几近收平，美国指标公债收益率(殖利率)创两年来最大单周涨幅，在就业数据公布后触及八个月高点。

美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅，3月和4月的就业岗位增幅被上修了3.2万人。

10年期美债收益率在亚洲时段升至2.402%，周五美国收盘报2.400%。

收益率上涨推动美元兑日圆周五升至13年高点125.86日圆。当日美元兑日圆收低0.2%至125.43。

美元指数上扬0.1%至96.391。

美元兑欧元上涨，欧元仍因希腊迟迟未能解除债务危机而受压。欧元/美元日内跌约0.1%，报1.1106。

欧盟执委会主席贾克周日以罕见的严厉措辞指责希腊总理齐普拉斯，并警告称，目前留给谈判的时间所剩不多。

美元走强打压商品货币。油价尽管上周五上扬，但周线仍录得跌幅。中国进口数据欠佳，对已然担心油市供应过剩的市场更是没有助益。石油输出国组织(OPEC)周五决议未来六个月继续维持产出目标不变。

布兰特原油跌约0.9%，报每桶62.75美元，上周跌3.6%。美国原油跌1%至58.54美元，上周下挫2%。(完)

(编译 徐文焰/汪红英/张荻/张若琪 审校 龚芳/于春红/郑茵)

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