亚股受美股拖累走低 油价因库存上升而下跌

路透新加坡10月26日 - 亚洲股市周三随美国股市走低。隔夜美国股市因企业业绩不及预期而收低。美元微跌，油价延续本周跌势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.6%。

日股日经指数.N225下跌0.2%，韩国股市.KS11下跌1.3%，澳洲股市下跌1.6%。

中国沪综指.SSEC下滑0.2%，香港恒生指数.HSI跌0.6%。

亚太股市下跌“主要是跟随美国股市跌势”，悉尼安保资本投资策略主管Shane Oliver表示，“鉴于美国大选、美联储会议以及中国地产市场等情况，投资者仍感到不安。”

美国股市周二从两周高位下滑，因包括房屋建设和消费品在内的多个行业的企业季报和财测都不及预期。

苹果.AAPL也拖累市场走低。苹果iPhone手机销量虽超过预期，但仍持续下滑趋势。该公司还预期在即将到来的假日购物季期间的销售将创纪录，但利润率料将逊于预期。

欧洲市场周二表现也涨跌不一，英国富时100指数.FTSE涨0.45%，德国DAX指数.GDAXI在触及年内高位后收平盘，法国股指.FCHI下滑0.3%。泛欧STOXX 600指数亦跌0.3%。

由于投资者等候美国周五公布的第三季国内生产总值(GDP)数据，美元指数.DXY持稳报98.748.

美元指数周二触及2月1日以来高位，因为据CME Group的FedWatch数据，交易员认为美国联邦储备委员会(美联储，FED)12月加息的可能性超过78%。

美元兑日圆小涨0.1%至104.295，周二触及近三个月来最高。英镑兑美元周三下跌0.2%至1.2164。

周二时，英镑最低跌至1.2082美元，为两周半来最低，此前英国央行总裁卡尼表示，央行在应对货币贬值对通胀造成的影响方面能力有限。在英国央行下周将召开会议之际，卡尼的评论浇熄了欧洲将会出现更多货币宽松的预期。

欧元周二曾跌至七个半月低点1.0851美元，但尾盘回升终场收平，周三则是近持平于1.0889。

澳元兑美元跳涨0.6%至0.7689美元，创下一周来最大涨幅，此前澳洲公布通胀数据略高于预期，提高市场对于央行直到明年都将维持货币政策稳定的预期。

美元走强、以及报告显示美国原油库存是预期的近三倍，令油价承压。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货周三跌1.4%至49.30美元，本周已累计下跌3.1%。

布兰特原油期货跌1.1%至每桶50.21美元，本周累计下跌3%。

“基本上，供应过剩在继续，需求并未恢复，”PSW Investments交易商Phil Davis说道。“我不想从中过度解读，但事实是这肯定不支撑50美元的油价。”(完)