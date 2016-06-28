英镑和亚币受低接买盘推动回升 油价亦反弹

路透香港6月28日 - 英镑和亚洲新兴市场货币周二稍微站稳脚跟，原油价格亦反弹，因投资者逢低买入此前因英国脱欧而大跌的资产。

但成交量依然不大，各市场走势普遍震荡，说明市场人气仍脆弱。

尽管美国股指期货上涨0.6%，暗示今晚美股可能开高，但亚洲股市总体走软。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%，之前美股创约10个月来两日最大跌幅。

日本股市日经指数.N225跌0.3%，即便日本决策官员重申担心汇市走势。

SLW经纪交易商Jo?o Paulo de Gracia Corrêa称，“英国退欧周五引发的即时恐慌已减退，但市场仍担心”此事对全球需求可能造成的影响。

汇市方面，英镑兑美元报1.3297，周一曾跌至1985年以来低点1.3122.

英镑兑日圆涨1%至135.72日圆，但距离周五所及三年半低点133.18不远。欧元兑英镑报0.8293，周一曾创两年高点0.8379.

欧元兑美元略跌至1.1041，略超周五所及三个月低点1.0912。英国退欧冲击令欧元面临风险。

“短期来看，避险情绪和市场不确定性使得欧元对投资者而言没有太大吸引力，”BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien在给客户的报告中称。

“长期而言，英国脱欧也引发对于欧元区存续的疑问，因为如果像英国之类的大国开始退出欧盟，民族主义有可能促使较小的欧洲国家退出欧元，”她表示，并称她预测欧元将“再次下探”1.0900美元水准。

高收益的澳元及新西兰元走势，明显出现风险较高资产需求审慎回笼的初步迹象，协助支撑亚洲其他新兴货币。

由于市场预期主要国家央行将展开新一轮全球政策宽松，公债收益率在负值区域进一步下跌。日本10年及20年期公债收益率跌至纪录新低。

现货金是过去几日全球金融市场的少数“局外人”，出现少量获利了结盘，下跌0.3%；现货银跌0.4%。

原油价格收复部分隔夜失地；周一下跌近3%。

美国原油期货涨1%至每桶46.78美元，周一下滑2.8%，布兰特原油涨1%至每桶47.65美元，隔夜下滑2.6%并触及七周低点。(完)