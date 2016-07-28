亚股微升 美联储会议后美元下跌

路透东京7月28日 - 亚洲股市周四微升，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)对美国经济评价正面，提振风险偏好。

但美元下跌，因汇市部分人士曾预计美联储会进一步明示年内可能加息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，此前一度升至2015年8月以来最高水平。

澳洲股市上扬0.4%。中国沪综指.SSEC涨0.3%，上日下挫1.9%。

有关近期中国监管机构计划对财富管理产品加强监管，防止对银行体系构成风险的消息，令中国股市承压，但投资者仍在等待进一步的细节。

日本股市日经指数下跌0.7%，受日圆上涨以及日本央行周五宣布货币政策决议前的谨慎情绪所拖累。

“对市场最为有利的情形是，日本央行决定扩大公债购买规模，但不进一步调降负利率，”大和证券分析师Hikaru Sato称。

“但日本央行1月引入负利率政策后如果不进一步调降负利率，则无法保住面子，所以我们也需为这种可能做好准备。”

美股隔夜收盘基本持平，此前美联储政策会议决定维持利率不变。

但美联储确实表示，美国短期经济风险减弱。在很多人眼里，这就为近期可能升息开启了大门。

不过美联储也指出，近几个月的通胀预期总体而言基本未变，并未明显暗示是否会在9月份的下次会议上升息。

“尽管很多投行已经加大了对于9月份升息的内部概率模型预估，但利率市场却背道而驰，排除了这一可能性。这种重新定价的影响表现在美元走软以及金价大幅上扬，”IG驻墨尔本首席市场分析师Chris Weston称。

美联储最新政策声明刺激交易商青睐较长期美债，胜过较短期美债，推动美国10年期公债收益率和30年期债收益率跌至一周半低位。

现货金徘徊在隔夜触及的两周高点1,342.18美元附近。现货金隔夜上涨1.4%，因利率上升往往会削弱黄金的吸引力。

美元指数.DXY跌至九日低点96.545，远离本周初触及的四个半月高点97.569。

欧元兑美元小涨，触及九日高点1.1075美元，隔夜上涨0.7%。

美元兑日圆跌0.3%至105.11日圆，市场对日本央行可能放松货币政策持谨慎态度，这令美元跌势受限。

鉴于美元普遍走软，澳元兑美元涨0.2%至0.7510美元，英镑兑美元持稳在1.3218美元。

美国原油期货涨0.4%至每桶42.10美元，因美国原油和汽油库存增长，刺激油价在周三跌至41.68美元的三个月低点，从而引发投资者逢低吸纳。

布兰特原油涨0.3%至每桶43.61美元。(完)