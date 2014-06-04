亚股小跌但仍接近近期高位 美公债收益率劲扬提振美元

路透东京6月4日 - 亚洲股市周三小跌，但仍接近近期高位，同时美元受到支撑，因美国公债收益率劲扬，而且欧元在欧洲央行会议召开前持续承压。市场预计欧洲央行将在本次会议上采取宽松举措。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌约0.3%，远离上周所及一年高位。

日股日经指数.N225从周二触及的两个月收盘高位微幅回落，不过日圆走软抑制了日股跌幅，帮助交易商保持乐观情绪。

法国巴黎银行负责全球股市和商品衍生品的主管Kyoya Okazawa称，“我认为短线人士已离开日本，所以在我看来，只作多的散户和国际投资者逐步在日本建立仓位，所以目前需求相当好，”

周二美国股市微幅下跌，但仍接近数年高位，标准普尔500指数.SPX从周一收盘纪录高位下跌不到1点，帮助推动美国指标公债收益率涨至三周高位。

美国10年期公债收益率报2.587%，略微低于美国周二收盘位，但仍远高于上周创下的11个月低位。

周二公布的美国经济数据显示，美国4月工厂订单连续第三个月增长，主要车商报告5月汽车销售强劲，提振第二季经济成长前景。

周五将公布的就业数据可能帮助确定收益率的上升势头是否会持续。根据路透调查访问的105位分析师，预计数据将显示美国5月非农就业岗位增长21.8万个。

巴克莱在一份客户报告中称：“周五的非农就业数据将是一个重要的测试，看美国收益率和美元的涨势能否持续。”

“在核心收益率上升之际股市一直表现坚韧，部分因为制造业产出增强，”巴克莱称，“同时，中国出现更多成长反弹的迹象，再加上出台进一步有针对性货币宽松政策的信号，帮助中国股市扳回了4月以来的多数跌幅。”

美债收益率的上涨也助推美元/日圆触及一个月新高102.70，最新报102.69，日内上升约0.2%。

美元指数.DXY小升0.1%至80.641，距离周一所及的2月中以来高点80.681不太远。

欧元/美元小跌约0.1%至1.3613，仍接近周一触及的四个月低点1.3585。欧元/日圆小跌到139.80，向着上周四创下的四个月低点137.98回落。

路透上个月报导称，欧洲央行准备在本周四会议上推出一系列宽松举措，包括降息手段。

周二公布的欧元区通胀数据，进一步证实欧洲央行需要采取行动，欧元区5月通胀率意外降至0.5%，4月时为0.7%。路透调查访问的分析师原本预期通胀率会持稳。

澳元兑美元跃升0.0025美元，此前澳洲公布第一季国内生产总值(GDP)数据优于预期。

大宗商品方面，现货金持平于每盎司1,244.87美元，周二曾跌至四个月低点1,240.61美元。

美国原油期货CLc1涨约0.1%至每桶102.73美元，此前数据显示美国原油库存降幅大于预期。(完)

(编译/审校 许娜/于春红/王洋/高琦/艾茂林/徐文焰/郑茵/龚芳/戴素萍)

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