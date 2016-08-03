刺激疑虑打击债券 美元呈守势

路透悉尼8月3日 - 亚洲股市周三下跌，日圆兑疲软美元上涨，市场对日本央行或退出其大规模购买债券方案的担忧令全球债市震荡加剧。

美元普跌依然不足以让美国原油免于4月份以来首次收于每桶40美元下方，能源股因此令人担忧。

欧洲银行业压力测试后，银行股重拾跌势，加剧紧张情绪。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1%，从最近的一年高位回落。

日本股市日经指数.N225下跌0.9%，因日圆升值打压出口类股，金融类股下跌2.7%。

中国股市沪综指.SSEC几近持平。财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落，就业指数在连续三个月扩张后又降至50下方，不过制造业相对良好的表现助力综合PMI升至近两年高点。

公债市场波动幅度最大，收益率的突然跳涨令人揣测公债价格数年来的上涨走势可能接近尾声。

日本公债周三持稳，由于投资者担心日本央行已没有宽松工具，可能将以财政政策刺激经济，日债遭到逾三年来最严重抛压。

日本首相安倍晋三内阁周二批准了13.5万亿日圆(1,320.4亿美元)的财政措施，作为重振疲弱经济的部分努力。国际货币基金组织(IMF)周二称，日本的财政刺激计划应该辅以日本央行进一步放松措施，或包括降息和加大资产购买规模等。

债市多头担心英国央行周四在政策会议上亦将雷声大雨点小，将依赖政府支出以支撑经济。

“鉴于日本和英国可能放松财政政策，关注全球政策重心是否开始从货币宽松转移非常重要，”澳新银行分析师在报告中写道。

由此引发的涟漪波及美国公债市场，美国30年期公债US30YT=RR收益率触及7月21日以来的最高水平，尽管美国国内数据表现普遍疲软。

汽车销售情况不佳令福特(F.N)和通用汽车(GM.N)承压，股价跌幅双双超过4%。

道琼工业指数.DJI周四收跌0.49%，标普500指数.SPX跌0.64%，纳斯达克指数.IXIC跌0.9%。

近期美国接连发布疲弱的经济数据，进一步推后了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能升息时间的预估，并重击美元。市场目前认为美联储在2018年升息的可能性比较大。

美元指数.DXY触及近六周低点，欧元兑美元则创下约1.1230美元的7月中以来高位。

美元兑日圆报101.19日圆，四个交易日前还在105.33。

大宗商品市场方面，油价在亚洲市场持稳，但仍由于市场担心原油与油品供应过剩而走势脆弱。

布兰特原油期货上涨0.19美元至每桶41.99美元，远离四个月低点。NYMEX原油期货升0.25美元至每桶39.76美元，但仍低于40美元的心理关口。(完)