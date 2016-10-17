亚股下跌且美元指数持稳在七个月高点 叶伦讲话影响市况

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月17日 - 亚洲股市周一下跌，与此同时美元指数持稳在近七个月高位，上周五美联储主席叶伦的一番言论推升了美国长期公债收益率。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.7%，香港股市恒生指数.HSI跌至一个半月低点。
日股日经指数.N225缩减盘初升幅至持平。
“尽管日股在过去几周走扬，但许多投资者在企业获利出炉前态度谨慎，获利很可能会下修，”冈三资产管理资深策略师Tatsushi Maeno表示。
美股期货ESc1亦下跌0.3%。
叶伦周五表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能使经济从危机中复苏。
她的谈话并未直接提及眼前的政策担忧，也没有改变美联储12月可能升息的普遍看法。
但外界猜测，她可能倾向于在长期内维持宽松货币政策立场，即便通胀率超过2%的目标水准；这番揣测推高长期公债收益率，30年期美债收益率触及四个月高位2.565%，最新报2.554%。
由于美国公债收益率上升可能吸引更多外国投资者，这帮助美元指数上周录得逾七个月来最大单周涨幅。
美元指数上周上升1.4%，周一稍早触及七个月高位98.158，最新报98.1103。
欧元兑美元周一稍早跌至两个半月低位1.0964。日圆兑美元报104.25，接近上周四触及的两个半月低点104.635。
由于油价反弹已提振了部分国家的通胀，投资者有理由对通胀感到担忧。
美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较上月增长0.3%，同比增长0.7%，为2014年12月以来最大增幅。
中国上周五也公布，9月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)同比升幅也高于预期，PPI自2012年3月以来首次由负转正。
美国一项衡量投资者通胀预期的指标--TIPS损盈平衡通胀率升至约五个月以来的最高水准。
油价上周连续第四周录得周线涨幅，延续石油输出国组织(OPEC)上月宣布八年来首次减产以来的涨势。
美国原油期货周一盘初报每桶50.17美元，较上周下滑0.4%。
布兰特原油期货报每桶51.88美元，跌0.1%。
本周中国将于周三公布的经济数据，包括第三季GDP在内将是关注重点。
路透综合58家机构预测中值结果显示，预计中国三季度GDP增幅与上季持平，仍为6.7%，主因政府继续扩大投资以及中国楼市火爆支撑。但去产能之痛和债务压力仍会在较长时间内影响到中国经济。
一些市场人士担心投资者风险偏好可能受到冲击，因之前伊拉克总理阿巴迪周一宣布，从伊斯兰国手中解放摩苏尔的行动开始。
其他市场方面，泰铢贬值0.5%，与此同时，泰国寻求消除对皇位继承问题的担忧。之前泰国王储玛哈·哇集拉隆功表示，他将推迟继位时间，哀悼普密蓬国王。
“普密蓬国王逝世产生重大影响，泰国不仅要进入一段哀悼期，也要进入一段动荡和政治不稳定时期，”坦伯顿(Templeton)新兴市场集团执行董事长Mark Mobius表示。
“这种情况下，市场观察人士将关注有关政治摩擦和皇位继承的潜在问题，投资者应为市场动荡作好准备。但长期来看，我们相信泰国经济强劲的基本面最终将盖过市场的不确定性，”他说。(完)
(编译 高琦/戴素萍/杜明霞/孙茉莉/汪红英/李爽 审校 于春红/龚芳/王兴亚)
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