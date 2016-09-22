亚股随美股大涨 美元因美联储维持利率不变而下跌

路透新加坡/悉尼9月22日 - 亚洲股市周四上扬，追随美股涨势，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持利率不变，并放缓未来升息步伐，美元因此下跌，而大宗商品价格获提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续涨势至1.3%，为连续第六个交易日上涨，仅较本月稍早所及一年高位低1.1%。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数涨0.8%，韩国综合股价指数.KS11上涨1.1%。

中国沪深300指数.CSI300攀升0.9%，沪综指.SSEC涨0.7%。香港恒生指数.HSI跳涨1.5%。

亚洲股市强劲上涨，之前标普500指数.SPX上扬1.1%，道琼工业指数.DJI升0.9%，纳斯达克指数.IXIC涨1.3%，且收在纪录高位。

“市场得偿所愿，”法国巴黎投资公司资深投资策略师Daniel Morris说道。“继日本央行会议后，市场再度获得央行的支持。”

周四东京市场恰逢假期，日经指数.N225周三收涨1.9%，此前日本央行大幅调整货币政策，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，这被视为利好银行、保险业者和养老基金的举措。

但“随着银行类股反弹行情结束以及日圆走强，日本股市可能表现落后，”法国巴黎银行的Morris称。“日本需要美联储加息，以推动日圆走低。”

美联储周三的确暗示可能在年底前升息，因就业市场进一步改善，但同时调降了2017年和2018年升息次数的预期。美联储还将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。

这让投资者觉得任何收紧政策举措充其量也只是极其缓慢。根据CME Group的FedWatch工具，市场走势反映出12月加息的可能性仅从59.2%微升至59.3%。

Westpac分析师Richard Franulovich指出，6月时的点阵图中值显示，2017年底前将会升息五次，目前降至仅有三次。

“我们认为美元并不具备必要的条件，令其能够在未来几周内进一步上涨，”他补充道。“FOMC不太可能出台比在12月‘温和’升息更进一步的举措。”

美元兑日圆在日本央行周三宣布政策决定后最高升至102.755日圆，但由于部分人士对日央行的声明无动于衷，且美联储的声明基调不那么强硬，帮助日圆扳回跌幅。

“基本上说，(日本央行的决定)并不等于放宽政策，只是进行了政策微调并强化了前瞻性指引，”汇丰银行经济研究联合主管Frederic Neumann说。

“日本央行现在实际上承诺会在更长时期内购买日本公债，直到通胀率高于、而不是仅止于达到2%的目标。”

美元兑日圆持平于100.38，周三下挫1.4%至三周半低点100.34。

美元指数下滑0.2%至95.494；周三一度触及六周高位96.333，但收盘时较上日下跌0.4%。

欧元兑美元几近持平于1.11895，周三上涨0.3%。

**央行仍在努力**

另一家与过低通胀做斗争的央行是新西兰央行，该央行周四维持利率在2.00%不变，但重申将需进一步放宽政策。

有关进一步放松政策的声明打压新西兰元兑美元下滑0.2%，但市场认为要让他们卖出这种隔夜利率仍有2%的货币令其相当挣扎。

澳元兑美元小升0.1%至近两周高位0.7632，此前澳洲央行总裁洛威在其上任后的首次公开讲话中对经济给出乐观评估，称今年两次降息、以及汇率贬值和大宗商品价格持稳，均支撑经济成长。

大宗商品市场方面，现货金下跌0.3%至每盎司1,333.14美元，周三攀升1.7%，受助于美元下跌。

油价周三上涨最多3%，因报告显示美国上周原油库存连续第三周意外减少，提振了美国需求前景。

油价的另一支撑因素是挪威石油工人罢工，这对北海原油出产带来威胁。

美国原油期货上涨0.9%至每桶45.75美元，周三收高2.9%；布兰特原油期货亦涨0.9%至每桶47.23美元，上日涨2%。(完)