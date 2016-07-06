英国退欧相关忧虑重燃 打击亚股及大宗商品市场下跌

路透东京7月6日 - 亚洲股市周三下跌，围绕欧盟不稳定的担忧重燃，打击英镑跌至30年低点，使各类风险资产全都受创。

对英国退欧冲击全球本已脆弱增长的担忧蔓延至大宗商品市场，打击油价下跌；周二油价已经重挫5%。布兰特原油期货跌至47.90美元，美国原油期货报46.50美元。

恐慌的投资者纷纷转向避险的主权债券，推动市场在未知领域越走越远。

美国10年期和30年期公债收益率均触及纪录低位，日本10年期公债收益率降至负0.27%。

“通胀前景不佳，且经济没有强劲增长。我们有的只有不确定性，”瑞穗证券资深债市策略师Hiroko Iwaki表示。

人气突然转变打击日股日经指数.N225跌3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.6%。

两周前英国公投意外决定退出欧盟后，投资者一直寄望主要央行会祭出宽松政策举措。

然而分析师以及许多银行均警告称，政策空间极为有限，任何新举措都可能适得其反。

“对于全球政治背景的复杂性和不确定性，以及其对本就黯淡的经济增长的影响，金融市场显然已经采取更务实的看法。”澳新银行研究报告称。

“这暗示出央行政策的支持力道以及经济基本面之间的拉锯将会更大，从而使市场更加震荡。”

**英镑下跌，金价上涨**

英镑再度跌破心理支撑位1.3000美元，急跌至1.2927。此为英镑自从1985年低见1.2565美元以来最低，可能很快就会看到1.2565的水平。

英镑兑日圆跌破131.00，为2012年底以来首见，欧元兑英镑创下两年半高点0.8530英镑。

作为传统避险货币的日圆全线受益，兑美元攀升至100.94日圆。现货金触及2014年初以来最高水平1,370.60美元。

交易员称，造成此番震荡的并非单一因素，而是多种负面因素的累积。

随着资产价格下挫，三支规模约100亿英镑的英国商业地产基金暂停交易。英国央行不得不采取措施确保本地银行继续提供贷款。

“意大利面临严重危机...，”风险咨询机构Policy Sonar主管、曾担任财政部官员的Francesco Galietti称，“直接触发点是银行业危机。”(完)