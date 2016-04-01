日股引领亚洲股市续跌 美元仍处守势等待就业报告出炉

路透悉尼4月1日 - 亚洲股市和美元周五继续下滑，投资者抱着谨慎态度进入第二季，中国经济闪现的乐观迹象被日本黯淡的人气所抵消。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2，八个月来首度显示行业扩张且创下九个月高点。

另外财新/Markit周五联合公布，中国3月财新制造业PMI升至13个月最高水平。

然而市场似乎并未受到鼓舞，中国沪综指.SSEC下跌0.6%。

标准普尔决定将中国的评级展望由稳定调整至负面，这也对市场不利。标普称中国的改革议程进展的速度可能慢于预期。

日本制造业调查表现黯淡，也加剧了新财年伊始的卖压，并拖累日经指数.N225下跌2.8%至五周低点。

跌势蔓延至整个地区股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.1%。

欧洲和美国也将公布制造业调查，美国非农就业报告仍是一个阻碍，因为若出现薪资表现强劲的信号，可能令美国升息的风险再现。

**美元随美债收益率走跌**

美股方面，道琼工业指数.DJI周四收跌0.18%，标准普尔500指数.SPX跌0.2%，Nasdaq指数.IXIC收涨0.01%。

本季美股走势震荡，年初因全球经济增长疑虑而大跌，之后随着各大央行采取更多刺激举措而反弹。

最近情况发生反转是因为，本周美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的政策立场意外变得温和，这促使投资者进一步降低未来数年美国加息幅度和步伐的预期。

联邦基金利率期货目前显示，预期美联储12月前将加息25个基点，同时两年期公债收益率则跌至一个月低点。

美国公债第一季创四年半来最佳单季表现，其中指标10年期美债收益率第一季大跌50个基点。

美元则大幅下跌，创逾五年来单季最大百分比跌幅。

美元指数触及10月中旬以来最低，最新报94.663。

欧元兑美元持坚在1.1377美元，此前触及1.1411，为五个半月来首度站上1.1400。美元兑日圆跌至112.10，本周稍早一度高见113.80日圆。

美元走弱，让油价获得喘息。油价上季上涨10%，为2015年中以来表现最好的一季。

然对供应过剩的担忧犹存，美国原油库存周五下跌0.26美元至每桶38.08美元。布兰特原油期货下跌0.28美元至40.05美元。

金价持稳在每盎司1,231.50美元，上季涨幅为近30年来最大。(完)