日股引领亚洲股市续跌 美元仍处守势等待就业报告出炉

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼4月1日 - 亚洲股市和美元周五继续下滑，投资者抱着谨慎态度进入第二季，中国经济闪现的乐观迹象被日本黯淡的人气所抵消。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2，八个月来首度显示行业扩张且创下九个月高点。
另外财新/Markit周五联合公布，中国3月财新制造业PMI升至13个月最高水平。
然而市场似乎并未受到鼓舞，中国沪综指.SSEC下跌0.6%。
标准普尔决定将中国的评级展望由稳定调整至负面，这也对市场不利。标普称中国的改革议程进展的速度可能慢于预期。
日本制造业调查表现黯淡，也加剧了新财年伊始的卖压，并拖累日经指数.N225下跌2.8%至五周低点。
跌势蔓延至整个地区股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.1%。
欧洲和美国也将公布制造业调查，美国非农就业报告仍是一个阻碍，因为若出现薪资表现强劲的信号，可能令美国升息的风险再现。
**美元随美债收益率走跌**
美股方面，道琼工业指数.DJI周四收跌0.18%，标准普尔500指数.SPX跌0.2%，Nasdaq指数.IXIC收涨0.01%。
本季美股走势震荡，年初因全球经济增长疑虑而大跌，之后随着各大央行采取更多刺激举措而反弹。
最近情况发生反转是因为，本周美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的政策立场意外变得温和，这促使投资者进一步降低未来数年美国加息幅度和步伐的预期。
联邦基金利率期货目前显示，预期美联储12月前将加息25个基点，同时两年期公债收益率则跌至一个月低点。
美国公债第一季创四年半来最佳单季表现，其中指标10年期美债收益率第一季大跌50个基点。
美元则大幅下跌，创逾五年来单季最大百分比跌幅。
美元指数触及10月中旬以来最低，最新报94.663。
欧元兑美元持坚在1.1377美元，此前触及1.1411，为五个半月来首度站上1.1400。美元兑日圆跌至112.10，本周稍早一度高见113.80日圆。
美元走弱，让油价获得喘息。油价上季上涨10%，为2015年中以来表现最好的一季。
然对供应过剩的担忧犹存，美国原油库存周五下跌0.26美元至每桶38.08美元。布兰特原油期货下跌0.28美元至40.05美元。
金价持稳在每盎司1,231.50美元，上季涨幅为近30年来最大。(完)
(编译 刘秀红/汪红英/李爽/戴素萍 审校 徐文焰/蔡美珍/龚芳/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。