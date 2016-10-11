亚股多数下跌 OPEC减产预期提振油价徘徊一年高点附近

路透新加坡10月11日 - 亚洲股市周二多数下跌，而油价徘徊在一年高点附近，因市场对石油输出国组织(OPEC)产油国减产的预期升温。

布兰特原油下跌0.2%，报每桶53.05美元，周一一度大涨3%。美国原油期货跌幅相近，至每桶51.26美元，上日曾跳涨至四个月高点。

之前俄罗斯表示，准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划，且阿尔及利亚呼吁其它非OPEC产油国做出同样的承诺。

OPEC打算将原油日产量削减约70万桶。这将是其八年来首次减产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%，周一上涨，因投资人认为美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)赢得总统大选的机率降低。

但日本日经指数.N225涨1.1%，触及逾一个月高位，因日圆贬值。

韩国股市方面，三星电子(005930.KS)下挫逾7%，料创下逾四年来最大单日跌幅，因该公司深陷盖乐世Note7手机危机。

三星电子周二宣布停止销售盖乐世Note7智能手机，并告知用户在对该产品起火一事进行调查期间，应停止使用这款产品。此事让人进一步预期，三星可能砍掉这款旗舰产品。

三星因电池问题已召回250万部Note7手机，更换后手机起火的最新报导引发对该公司质量管控程序的最新担忧。

三星事件拖累韩国综合股价指数.KS11跌1%。

中国沪深300指数.CSI300涨0.3%，恒生指数.HSI下跌1%。

隔夜美股收升0.5-0.7%之间，泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.9%。

“油市消息事实上对股市构成了非常大的利好，”IG市场分析师Angus Nicholson在报告中写道。

美元守住隔夜涨势，因美联储今年将加息的预期升温。

根据CME Group的FedWatch工具，交易员预测美联储在12月13-14日政策会议上加息的可能性为70%，高于上周五盘初时的66%。

投资者关注定于周三发布的联邦公开市场委员会(FOMC)最新一次会议的记录，以评估美联储在上月有多么地接近加息。

美元兑日圆周二涨0.3%至103.955，周一涨0.7%。

美元指数涨0.15%至97.074，周一涨0.3%。

欧元兑美元小跌0.1%至1.1127美元。

英镑兑美元继续下跌，周二下滑0.3%至1.2309美元，本月迄今下跌5.1%。

墨西哥披索兑美元在上日所创的2%涨幅今日大多守住，因美国共和党总统候选人特朗普胜选的机率渐小。特朗普在造势时对墨西哥大肆批评。

美国众议院议长莱恩周一近乎承认希拉里在11月8日的总统选举中可能拿下白宫宝座，他表示他将尽全力让共和党在国会中保持多数。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)表示，在特朗普侮辱女性言论周五被曝光后，他将不会再支持这位纽约商人及其竞选活动了。

“这是一个强烈的信号，说明共和党大佬中有许多人觉得特朗普的竞选搞得如此乌烟瘴气，以至于他们希望与此划清界限，”IG的Nicholson说。(完)