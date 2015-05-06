亚洲股市跌至两周低点 债市疲态扩散美元下跌

路透香港5月6日 - 全球主权债券遭抛售，周三推动亚洲股市跌至两周低位，因投资者担心这可能引发其他资产类别获利了结。赤字相关担忧令美元仍处守势。

在全球各国央行非常规货币放松举措的支撑下，近几年债券成为表现最好的资产类别之一，但有迹象显示，投资者已经厌倦追逐不断下降的收益。

从德国到澳洲的公债收益率近几日均大幅上扬，股市走势则开始举步维艰。

继4月29日触及七年多高位后，亚股指数已下跌3%。周三，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，澳洲股市下挫1.5%。

市场人士很难弄清欧元区和美国债市以及全球股市下挫，同时大宗商品市场走高背后的玄机。

希腊债务违约忧虑及欧洲债券多仓过多推动德国公债收益率持续上扬，看似是市场此次动荡的导火索。

“本轮债券抛售似乎受欧元区市场动向的带动，”瑞士信贷银行驻新加坡的新兴市场策略师Ashish Agrawal表示。

但他也表示，货币政策总体来说更加支持经济增长，这可能帮助其他资产类别躲开债市下跌的影响。

“若增长前景保持不变，断定债市下跌将对股市等其他资产类别产生影响还为时过早，”Agrawal说。

目前而言，德国公债与美国和英国公债一道走低，连续两周遭到抛售，令市场对欧元区货币状况感到担忧。

德国10年期公债收益率在四日内就上涨两倍至0.517%，回吐今年以来的全部价格涨幅。周二，意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率涨幅在27-30个基点不等。

10年期美国公债收益率触及2.20%的两个月高点，是在略才超过一周的时间内从1.92%急速升至当前水准。

澳洲短期公债收益率也大幅走高，在过去三周里三年期券收益率上涨0.5个百分点左右。

**股市涨跌互见**

在公债收益率上扬的同时，一些本来受到投资者青睐的股票遭遇获利了结，比如印度股市.NSEI，自3月初以来下挫了近9%。

中国股市沪综指在周二创下近四个月来最大单日跌幅后，今日反弹走高，得益于服务业数据良好以及逢低承接买盘的浮现。

沪深300指数.CSI300上涨1.8%，沪综指.SSEC早盘升逾1%。

道琼工业指数.DJI周二收低0.79%，标准普尔500指数.SPX跌1.18%，Nasdaq指数.IXIC下滑1.55%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌1.6%。

大宗商品价格全线反弹，油价和铜价均涨至年内新高。

布兰特原油期货自1月低位上涨了近50%，报每桶67.66美元，美国原油期货也未落后太远，报60.71美元。

外汇市场方面，美元不太走运，因美国贸易逆差大幅扩大，暗示第一季度美国经济可能萎缩。

美元指数脱离一周高点95.946，一度低至94.877，最新报94.95。

美元兑日圆从三周半高点120.51下滑，跌至119.94。欧元兑美元从周二低点1.1066反弹至1.1214。

今日稍后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦将发表讲话，市场将高度关注有关首次升息的线索。(完)

(编译/审校 王丽鑫/许娜/王红英/高琦/王颖/艾茂林/张明钧/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。