（更正）亚股涨跌不一且美元走势踌躇 关注重点转向美联储

(更正：因英文原文有误，更正内文第11段美联储会议时间)

路透悉尼6月17日 - 亚洲股市周三早盘涨跌不一，美元持平，因市场紧张气氛浓重，美国联邦储备委员会(美联储)即将就美国经济发表看法，可能透露其何时升息的线索。

围绕希腊债务危机无休无止的角力也让市场交易保持谨慎，日股日经指数.N225回吐早盘涨幅，跌0.4%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，但这是相对于三个月低点而言。

中国沪综指.SSEC再跌0.8%，大量新股将陆续出笼，暂时冻结的资金规模可能高达6万亿元人民币(9,667亿美元)。

美股方面，道琼工业指数.DJI周二收高0.64%，标准普尔500指数.SPX涨0.57%，Nasdaq指数.IXIC升0.51%。

希腊方面，希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步节支是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。

公众的激烈憎恶情绪高涨，令欧盟财长周四会议取得进展的期望渺茫。

但金融市场仍保持镇定，西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周二最后是收低的。

欧元在1.1252美元附近徘徊，稳居大概过去一周的波动区间1.1150/1.1384之内。美元指数略微走低。

美元兑日圆也波动不大，报123.40，多数主要货币持稳，交易员在等待联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果。

美联储将于1800GMT公布政策声明，半小时之后美联储主席叶伦召开新闻发布会，届时市场将细细解读她说的每一个字，以寻找有关升息时间的线索。

政策会议之后还将公布委员会成员对经济成长和利率的最新预估，二者可能都将小幅下修。

2015年联邦基金利率预估中值将受到特别关注，该估值可能从之前的0.625%调降，以便与叶伦所提出任何紧缩周期都将是渐进的说法一致。

“想要寻找9月确定将升息的实质信息的人，可能要失望了，”加拿大皇家银行资本市场首席美国分析师Tom Porcelli表示。

他表示，叶伦可能继续采用灵活的方式，使在任何一次会议上升息都有可能。

在大宗商品方面，油价小涨，因产量充足之余需求强劲，市场等候今天稍晚美国库存数据出炉。

美国原油期货小涨0.11美元，至每桶60.11美元，布兰特原油涨0.05美元，报每桶63.78美元。

黄金受到冷落，报每盎司1,180.50美元。(完)

(编译 郑茵/张若琪/王颖/陈宗琦；审校 孙茉莉/王兴亚/许娜/李春喜)

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