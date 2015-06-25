亚股和美元携手小跌 市场关注希腊局势

路透东京6月25日 - 亚洲股市和美元周四在亚洲时段小跌，投资者屏息以待欧盟领导人今日稍晚举行峰会，同时希腊仍在为避免违约进行最后的努力。

欧盟领导人峰会将于周四在布鲁塞尔召开，来自左派政党的希腊总理齐普拉斯将会与债权方机构的领导人彻夜商谈，设法研究出一个以改革换取资金的协议，随后欧元区财长将在1100GMT再次开会。下周二希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，否则就要宣布违约。若希腊真的违约，可能导致银行挤兑和资本管控，并就此脱离欧元区。

欧盟领导人将于周四稍晚在布鲁塞尔举行峰会。

“预计今日将有更多相互矛盾的报导，有些会是正面，有些负面。我们不知道结果会怎样，”High Frequency Economics的首席经济学家Carl Weinberg在客户报告中写道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小幅下跌，但仍守在上日收盘点位附近。

日经指数.N225跌0.3%左右，对希腊债务危机有望解除的预期推动该指数周三升至1996年以来最高点位。

日经指数脱离盘中低位，主要因美国参议院周三以较大优势通过了“快速通道”贸易谈判授权法案。这项法案对于缔结标志性的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，使奥巴马总统加强美国与亚洲经济联系的努力又前进一步。日本将是协定中第二大经济体，投资者希望协定通过后会给众多日本企业带来更多生机。

美国股市隔夜下跌，但美国股指期货在亚洲交易时段小涨约0.2%。

美元指数.DXY跌约0.1%，报95.163。

欧元兑美元日内涨至1.1218；而美元兑日圆日内下滑约0.2%至123.61。

“比起美元/日圆，欧元兑美元的反应较小，基本上大家仍乐观认为月底之前可达成协议，尽管协商遇阻产生一些悲观气氛，”东京IG Securities分析师Junichi Ishikawa说。

周三出炉的美国数据显示，国内生产总值(GDP)年率首季萎缩0.2%，上月公布的前值为萎缩0.7%[nL3S0ZA4JE]。这加强了美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年有望升息的预期，最早可能9月升息。

大宗商品方面，美国原油期货在亚洲时段几近持平，报每桶60.28美元，周三大跌逾1%，政府报告显示美国原油库存连续第八周减少，由此产生的提振被成品油库存大幅增加所抵销。布兰特原油期货上涨约0.3%至63.68美元。

现货金涨约0.2%至每盎司1,177.22美元，之前连续四个交易日下滑，跌至两周低位。(完)

(编译 许娜/汪红英/刘秀红/杜明霞；审校 艾茂林/王兴亚/高琦/李爽)

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