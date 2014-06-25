亚股跟随美股走低 伊拉克忧虑盖过乐观数据影响

路透东京6月25日 - 亚洲股市周三下跌，追随美股跌势，因市场对伊拉克动荡局势升级的担忧盖过了经济数据表现更加强劲的影响。

在逊尼派叛军攻势威胁到伊拉克国家统一的情况下，美国国务卿克里周二敦促库尔德族自治区领导人站在巴格达这边。

一位美国情报高官称，叛军已经“充分准备好”坚守伊拉克北部和西部的大片地区，除非伊拉克政府能发起反攻。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌约0.4%，而日经指数.N225下滑0.5%。

标普500股指期货周三下滑，预示美股开盘疲弱。

美股周二波动较大，标普500指数.SPX收跌逾0.5%，为6月12日以来最大跌幅。此前，标普指数在五个交易日内第四次创新高，因美国经济数据向好。

美国5月新屋销售经季节调整后较上月激增18.6%，年率达50.4万户，为2008年5月以来最高水准；按月增幅则为1992年1月以来最大。6月美国消费者信心指数上升至85.2。5月消费者信心指数为82.2。

美国公债未受良好数据影响，价格走高而收益率下跌，指标10年期券在亚洲时段跌至2.575%，上日纽约市场收报2.586%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)三位官员的讲话也没有理由让投资者相信联储立场发生改变。纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，可以适当地等到2015年中期再升息，而不会面临通胀过度上升的风险。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，经济恢复正常以及通胀率回到正常水准大概还需要两年时间。费城联储总裁普洛瑟也表示，美国经济状况正在改善，即便不是繁荣也堪称稳步前进。

美元没能得到美债的支持，兑日圆微跌约0.1%报101.89日圆，欧元/日圆亦小跌0.1%报138.63日圆。

“整体来说，日圆似乎买需良好，除非日本央行进一步推出放宽政策计划，”道富银行驻东京外汇部门主管Bart Wakabayashi表示。

尽管日本央行相信，明年可在不采取进一步刺激举措下实现通胀目标，但多数分析师仍认为，该央行需要在12月前进一步放宽政策。

日本首相安倍晋三周二公布一整套举措，旨在促进日本的长期经济成长，不过市场反应平淡。

欧元兑美元日内持稳，报1.3605.

美元指数.DXY还在整固，报80.312，稳步维持在5月以来所在的80.000-81.000区间内。

原油市场表现不一，交易员在权衡伊拉克局势影响供应的可能性。

美国原油价格上扬，因华尔街日报报导称，美国政府允许两家企业出口凝析油，这实际上等于放宽了美国实施长达40年的多数原油出口禁令。

美国8月原油期货CLc1上涨约0.7%，报每桶106.73美元，稍早曾升至107.50美元。

布兰特8月原油期货LCOc1跌0.2%至114.28美元。

“近年来油价异常平稳，但伊拉克情势促使对中期油市基本面的重新评估，我们预期这会带动一段时间长期价格上扬，以及震荡加剧的市况，”巴克莱策略师在给客户的报告中称。

“地缘政治风险已取代了中国成长和美联储政策，成为投资人主要的担忧，”他们说。

现货金跌约0.4%至每盎司1,311.80美元，周二曾升至逾两个月高点1,325.90美元。(完)

(编译 许娜/朱晓军/郑茵/李爽/王冠中; 审校 石冠兰/王兴亚/龚芳/杜明霞)

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