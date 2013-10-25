亚股下跌 美元兑欧元接近两年低点

* 韩股下跌1%，日股日经指数跌1.2%

* 美元兑欧元接近两年低点，兑日圆接近两周低位

* 澳元和新西兰元疲弱，印尼卢比上涨

路透东京10月25日 - 日圆走强周五打压日股，美元兑欧元接近两年低点，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2014年延续货币刺激政策。

不过，有关中国货币市场利率升高的忧虑，淡化了上述预期的影响，导致亚洲市场涨跌不一。

印尼卢比兑美元上涨逾1.5%，美元依然疲软，但澳元兑美元则处于守势。

韩国股市.KS11早盘下跌，因投资者开始锁定部分获利。此前，外资已经连续40天买超韩股，创下纪录，且这波外资亦推动韩元兑美元在本周升到两年高位。

韩国综合股价指数早盘下跌1%，尽管权重股三星电子(005930.KS)公布季度营业利润大涨26%至纪录高位。

“外资流出和中国流动性隐忧对市场构成拖累。”信荣证券的分析师Lee Kyung-soo说道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.3%，回吐早前涨幅。该指数周四下跌0.1%，因中国货币市场利率上涨，抵消了制造业回升的影响。

日经指数.N225下跌1.2%，美元兑日圆徘徊在两周低点附近。日经指数料将录得三周以来首次周线下跌。

据汤森路透StarMine数据，尽管日本季度财报季刚开始，已经公布财报的10家日经指数成分公司中，70%营收低于市场预期。上一季的该数字为42%。

美国标普E-Mini期货在早盘持平，标普500指数.SPX周四上涨0.3%，因企业财报强劲，且数据疲软料使美联储在可见的将来维持货币刺激。

美国10月制造业增速为一年来最慢，上周初请失业金人数降幅小于预期。

**美元走软**

欧元兑美元持稳于1.3796美元，距离周四触及的两年高点1.3826不远，未受显示欧元区10月企业增长意外放缓的数据影响。

“美联储缩减刺激政策预期再度升温之前，美元不会上扬；但我们现在不会追高欧元/美元，因为低利率政策预示着该货币对不太可能上升太多，”法国兴业银行分析师在报告中写道，并称他们在年底前看好北欧货币和澳新货币。

“美联储缩减刺激政策时间的预期已经推后至2014年，欧洲央行也可能在明年初进一步降息，这样的政策环境有利于进行外汇利差交易。再加上市场波动降低和季节性因素，进行利差交易的条件堪称完美。”

澳元和新西兰元也在全面下跌后进行整理，投资者解除针对这两种货币的过度多头仓位。

澳元兑美元持于0.9600美元附近，之前一度触及0.9582。澳元周三曾升至四个半月高点0.9758，但本周跌幅仍可能会接近1%。

新西兰元兑美元守在略高于10日低位，报0.8310美元。本周新西兰元曾创下数月高位，但如今周线可能跌逾2%。

传言称中国将收紧流动性供应以对抗通胀风险并抑制影子银行，中国短期货币市场利率因此大涨。该传言对风险资产造成打压。

中国央行周四连续第三天在例行货币市场操作中未有行动。

自9月30日当周以来，中国已从货币市场回笼超过1,570亿元人民币资金(260亿美元)。因此中国七天再回购利率本周跳涨150个基点至5%左右。

“我们认为，谈论中国收紧政策有点跑题，这或许提供借口，可以趁机作多澳元和新西兰元，”Westpac资深策略师Imre Speizer表示。

“对澳元和新西兰元来说，主题仍是美元疲弱，高风险货币兑美元会有良好表现。”

美元兑日圆报97.23，略微脱离周三触及的两周低点97.15。

美元指数.DXY基本持平。

现货金周四涨1.1%后稍事喘息，美国原油价格涨0.3%报每桶约97.35美元，从上日所及三个半月低点95.95反弹。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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