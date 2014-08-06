亚股跟随美股走低 油价接近九个月低位

路透悉尼8月6日 - 亚洲股市周三全线下挫，同时美元持坚，此前美股走软及乌克兰紧张局势令市场弥漫风险厌恶情绪。

对地缘政治风险的担忧盖过美国利好经济数据的影响，即便美国服务业活动蹿升至九年高点、工厂订单意外大幅增加。

不过全球经济前景也可能有乐观消息。油价继续下跌，布兰特原油触及九个月低点。

高能源价格对消费者和企业无异于税赋，因此油价下跌应当刺激支出和消费需求。

目前美股跌势对亚洲股市影响很大，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.5%。

中国股市沪深300指数.CSI300下滑1%。

日本东证股价指数(TOPIX)下跌0.9%；日经指数.N225跌幅为1%，权重股软银(9984.T)重挫3.8%，此前有消息称，该公司旗下Sprint已放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S。

Sprint(S.N)股价盘后大跌11%；T-MobileTMUS.N挫跌8%。

新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福克斯(FOXA.O)周二决定撤回对时代华纳(TWX.N)800亿美元的收购报价。

21世纪福克斯股票价格于盘后交易中跳涨8.6%；时代华纳下跌超过11%。

美国股市道琼工业指数.DJI周二收跌0.84%。标准普尔500指数.SPX收低0.97%。Nasdaq综合股价指数.IXIC下滑0.71%。

标准普尔500指数10个板块全线下挫，能源板块.SPNY以2.1%的跌幅领跌，因供应充足打压油价。

周二股市多数时间均走势疲软，但午盘跌势加速，因报导称俄罗斯军队在乌克兰边境附近集结。

乌克兰相关担忧助推美债温和上涨，10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌1个跳动点，报2.48%。

汇市方面，美元指数.DXY触及去年9月以来最高水平，此前美国供应管理协会(ISM)称，服务业增长触及八年半高位，受助于新订单和就业强劲。

美国7月工厂订单也很强劲，而且数据显示耐久财(耐用品)订单数据上修，显示经济持续好转。

美元指数.DXY最新报81.544，距隔夜高点81.626不远。欧元兑美元EUR持于1.3367附近，此前跌至九个月低位1.3358。

美元兑日圆JPY=从周二高位102.93回落至102.54。

新西兰元跌至两个月低点，因乳制品价格再次下跌。

商品市场方面，金价持稳于每盎司1,289.95美元，避险资金流未提供太大提振。

油价仍承压，欧洲和北美供应充裕，盖过了中东和北非暴力活动可能致使生产中断的担忧。

布兰特原油期货LCOc1周三小升0.35美元至每桶104.96美元，周二收盘创2013年11月来最低。美国原油期货CLc1上升0.24美元至97.62美元，上日结算价为2月初来最低。(完)

(编译 许娜/李春喜/洪曦/王丽鑫/杜明霞；审校 石冠兰/白云/郑茵/田建华/张荻)

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