亚股跟随美股走高 希腊国会投票前欧元徘徊低位

路透东京12月29日 - 亚洲股市周一上涨，跟随美股走高，同时欧元兑美元徘徊在28个月低位附近，因希腊国会进行总统选举投票前市场焦虑不安。此次表决结果可能会导致希腊提前举行大选。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.1%。澳股S&P/ASX 200指数升1.6%。

日经指数在年末清淡交投中逆势下跌1%，因日本发现疑似埃博拉病例的报导引发轩然大波。日经指数今年仍有望收高约8%。

周二将是日本2014年的最后一个交易日。

在马来西亚，亚洲航空(AIRA.KL)股价创下逾三年来最大单日跌幅，此前一架印尼飞往新加坡的客机失联。

价差交易商预期欧股将开高，英国富时指数料将开高至多0.3%，德国DAX指数料将上涨0.2%，法国CAC指数料将涨0.6%。

道琼工业指数和标准500指数上周五全面走升后，终场双双创纪录收盘新高。

对于2015年风险资产展望，投资人将担心美国经济是否强劲到足以抵销中国和欧元区经济放缓的拖累。

欧元小升0.2%至1.2200美元，距离上周所及2012年8月以来最低点1.2165不远。

希腊周一稍后进行国会关键投票，这将决定该国执政联盟是否能够获得足够票数来选出一位总统。

若国会无法投票通过新的总统人选，市场担心可能导致提前选举，而提前大选可能使左翼激进联盟党掌权，影响国际纾困进程。

执政联盟的候选人--前欧盟执委会环境执委迪马斯(Stavros Dimas)需要获得180票才能当选。

Praevidentia Strategy的市场策略师Masafumi Yamamoto表示，若迪马斯当选，欧元可能出现宽慰性上扬，因希腊能够继续与债权人进行协商。

“另一方面，如果没有拿到180张票，欧元可能跌向1.21美元，因市场会衡量左翼激进联盟党在明年大选后掌权的风险--该党反对财政重整，”他表示。

即使如果欧元真的从希腊投票中获得喘息，其仍将面临较长期的下行压力，因欧洲央行明年有可能进一步宽松货币政策。

美元兑日圆持坚于120.200日圆，和本月稍早触及的七年半高位121.86仍相对不远，不过美元欠缺足够的动能来挑战该高位。今年美元兑日圆已升值约15%。

美国原油反弹，因利比亚紧张情势再起。

利比亚官员周日表示，在该国主要的出口终端之一爆发的战斗引发大火，已毁掉该国逾两日的石油产量。

美国原油期货上涨1.3%至每桶55.44美元，上周五下跌2%。美国原油今年料将挫跌43%，年内曾一度跌至五年半低位。(完)

(编译/审校 许娜/王兴亚/戴素萍/蔡美珍)

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