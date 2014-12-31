中国股市今年有望取得五年来最佳表现 油价持续承压

路透悉尼12月31日 - 亚洲股市周三以谨慎基调进入今年最后一个交易日，投资者以担心希腊在欧元区的前途为理由了结获利，但中国股市似乎还是会取得五年来最佳年度表现。

美元在近期上涨后遭到卖出，而欧元却未获喘息，因西班牙通胀意外大幅下滑后，大量欧洲债券收益率(殖利率)触及纪录低位。

交投清淡，日本、泰国、韩国和菲律宾逢假期休市，欧洲很多市场周三亦休市或提前收市。

亚洲为数不多的消息包括：汇丰中国12月制造业PMI终值略微上修至49.6，但仍录得七个月低点。

澳洲股市和新加坡股市日内持平。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年收盘料几乎与年初水准相当。

日股日经指数表现要好一些，2014年上涨7.1%，主要得益于日本央行购买资产的特别举措拉低日圆汇率，并提振出口商利润率。

全球表现出色的市场当属中国股市，沪深300指数今年料收高将近50%，在全球主要股市中名列前茅。

中国股市的涨幅几乎全部出现在最后几个月，因寄望政府出台更加积极的政策刺激措施，推升了银行股和券商股。

中国北车601299.SS 6199.HK及中国南车(601766.SS) (1766.HK)发布规模达260亿美元的合并案后，周三股价均告大涨。

韩股在亚股当中表现最差，综合股价指数年内跌幅达4.8%。

标普500指数周二收低0.49%，但仍可望连续第三年录得双位数涨幅。道琼工业指数.DJI则跌0.31%，而Nasdaq指数则跌0.61%。

美元兑日圆跌至119.41，脱离周二高位120.69日圆。

在市场愈发认为欧洲央行势将开始购买政府债券以免陷入通缩下，欧元因欧洲收益率下滑而受挫。

欧元兑美元陷在1.2162美元水平，此前曾触及29个月低点1.2123美元。

周二德债收益率触及纪录低点，2014年降幅为六年最大，意大利和西班牙公债收益率也触及历史低点。

周二公布的数据显示，西班牙12月消费者物价(CPI)下降速度为2009年7月以来最快，这主要是因油价下跌所致。

因此1月7日即将公布的欧元区整体通胀率很可能下滑至负值，远低于欧洲央行略低于2%的目标水平。

而油价下滑至2009年5月以来未见低点后，仍无止跌迹象。周三布兰特原油下跌0.64美元，报57.26美元，全年下跌48%。美国原油下跌0.47美元，报每桶53.65美元。(完)

(编译/审校 许娜/杜明霞/郑茵/龚芳/李春喜/朱晓军/王兴亚/孙茉莉)

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