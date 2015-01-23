亚股喜迎欧洲央行刺激举措 欧元在11年低点附近打转

独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透东京1月23日 - 亚洲股市周五接续全球股市涨势走高，此前欧洲央行推出买债计划，这个指标性的举动提升投资人的冒险意愿，带动公债价格走高，并让欧元处于近11年低点。
全球最大石油出口国沙特阿拉伯宣布国王阿布杜拉去世，其弟萨尔曼(Salman)继承王位后，油价跳涨，美国原油期货涨1.07美元，报每桶47.38美元。
欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。
消息宣布后，欧洲股市上涨，德国股市触及纪录高位，欧元区公债走扬，德国公债收益率下滑至纪录新低。欧元重挫，与美元平价距离不远。
美国股市方面，标准普尔500指数.SPX与道琼工业指数.DJI隔夜分别上涨1.5%。
受全球股市大涨提振，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及八周高点，最新涨0.2%。
日股日经指数.N225上涨1%，澳洲和韩国股市也录得不小的涨幅。
欧元兑美元下滑0.1%至1.1359，距离隔夜触及的11年低点1.1316不远。
IG市场策略师Stan Shamu称，“考虑到欧美经济情况差距拉大，目前没有多少理由买入该货币对。我们近期已经领会到不要与央行对抗，这也是个例证。”
欧元兑日圆也跌至三个月新低134.28日圆。
全球市场等待定于1月25日举行的希腊提前选举，欧元将再次面临考验。如果左翼激进联盟获胜，则可能使希腊与债权人欧盟/国际货币基金组织(IMF)陷入僵局，并使希腊退出欧元区。目前左翼激进联盟在民调中领先。
美元兑日圆上涨0.2%至118.745。美元本周有望录得1%涨幅，但欧洲央行祭出宽松举措后美国公债收益率(殖利率)大幅下滑，或将减缓美元兑日圆涨势。
澳元兑美元一度跌破0.8美元，为五年多首见。澳元一直承压，因本周加拿大央行意外降息，令澳洲央行可能很快跟进降息的预期升温。(完)
(编译/审校 张明钧/陈宗琦/张荻/王颖/龚芳/戴素萍)
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