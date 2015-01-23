亚股喜迎欧洲央行刺激举措 欧元在11年低点附近打转

路透东京1月23日 - 亚洲股市周五接续全球股市涨势走高，此前欧洲央行推出买债计划，这个指标性的举动提升投资人的冒险意愿，带动公债价格走高，并让欧元处于近11年低点。

全球最大石油出口国沙特阿拉伯宣布国王阿布杜拉去世，其弟萨尔曼(Salman)继承王位后，油价跳涨，美国原油期货涨1.07美元，报每桶47.38美元。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

消息宣布后，欧洲股市上涨，德国股市触及纪录高位，欧元区公债走扬，德国公债收益率下滑至纪录新低。欧元重挫，与美元平价距离不远。

美国股市方面，标准普尔500指数.SPX与道琼工业指数.DJI隔夜分别上涨1.5%。

受全球股市大涨提振，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及八周高点，最新涨0.2%。

日股日经指数.N225上涨1%，澳洲和韩国股市也录得不小的涨幅。

欧元兑美元下滑0.1%至1.1359，距离隔夜触及的11年低点1.1316不远。

IG市场策略师Stan Shamu称，“考虑到欧美经济情况差距拉大，目前没有多少理由买入该货币对。我们近期已经领会到不要与央行对抗，这也是个例证。”

欧元兑日圆也跌至三个月新低134.28日圆。

全球市场等待定于1月25日举行的希腊提前选举，欧元将再次面临考验。如果左翼激进联盟获胜，则可能使希腊与债权人欧盟/国际货币基金组织(IMF)陷入僵局，并使希腊退出欧元区。目前左翼激进联盟在民调中领先。

美元兑日圆上涨0.2%至118.745。美元本周有望录得1%涨幅，但欧洲央行祭出宽松举措后美国公债收益率(殖利率)大幅下滑，或将减缓美元兑日圆涨势。

澳元兑美元一度跌破0.8美元，为五年多首见。澳元一直承压，因本周加拿大央行意外降息，令澳洲央行可能很快跟进降息的预期升温。(完)

(编译/审校 张明钧/陈宗琦/张荻/王颖/龚芳/戴素萍)

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