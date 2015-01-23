欧洲央行刺激鼓舞亚洲股市 欧元接近11年低位

路透东京1月23日 - 亚洲股市周五延续全球市场大涨势头，此前欧洲央行(ECB)宣布一项印钞购买公债的刺激计划，鼓舞投资者风险偏好，推高债券并压制欧元处于近11年低位。

沙特阿拉伯国王阿布杜拉去世，沙国迅速宣布由其弟萨尔曼(Salman)继承王位后，油价跳涨，美国原油期货涨0.94美元，报每桶47.25美元。

阿布杜拉逝世，让本已面临重大变动的油市，更添加一项长期不确定因素。

“对未知的恐惧将对原油价格构成支撑，”纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

“阿布杜拉国王是当前这套不减产、维持高产量、以逼退较小对手的策略擘划人，”他表示。

欧洲央行周四终于加入量化宽松之列，推出购买公债计划，将印钞向欧元区经济挹注数千亿欧元。

欧洲股市劲扬，德国股市触及纪录高点，欧元区公债大涨，德债收益率(殖利率)跌至纪录新低。欧元重挫，兑美元向平价水准靠拢。

美国股市标准普尔500指数.SPX及道琼工业指数.DJI周四皆上涨1.5%。

受到国际股市提振，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升至八周高点，最新上涨0.8%。

日股日经指数.N225上涨0.9%，澳股和韩股亦有可观的升幅。印尼股市.JKSE涨至纪录高位。

产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力。

市场对该项中国数据反应有限。

欧元兑美元持稳在1.1361美元，和隔夜触及的11年低位1.1316相去不远。

IG市场策略师Stan Shamu称，“考虑到欧美经济情况差距拉大，目前没有多少理由买入该货币对。我们近期已经领会到不要与央行对抗，这也是个例证。”

欧元兑日圆亦跌至三个月低点134.28。

目前全球市场正等候希腊于1月25日的大选，民调显示左翼激进联盟党继续保持领先优势，该党若获胜恐怕会引发希腊同欧盟/国际货币基金组织(IMF)贷款人之间的僵局，并导致希腊退出欧元区。

美元兑日圆跌0.2%至118.31，本周可能收高0.6%。

澳元曾短暂跌破0.8美元，为逾五年来首见。本周加拿大央行意外降息已引发人们对澳洲央行可能很快会跟进的预期，澳元因此承压。(完)

(编译 艾茂林/陈宗琦/蔡美珍/戴素萍/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/李婷仪/郑茵)

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