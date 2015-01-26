欧元及股市下跌 受希腊选举结果相关疑虑拖累

路透东京1月26日 - 欧元周一跌至11年低位，股市走低，因希腊左翼激进联盟党(Syriza)在国内选举中大胜之后，誓言将缩减撙节举措，使得希腊有可能与国际借款机构形成对立。

受希腊选举结果影响，欧元/美元跌至11年低点1.1098美元，之后回升至1.1171，仍较上周下跌0.3%。

希腊选举是自上周以来对欧元的第二次打击；此前欧洲央行出台购债刺激计划，对欧元造成的痛楚仍在。

美国股指期货和日本日经指数.N225均下跌0.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，因市场愈发担心希腊选举结果可能再度导致欧洲不稳定。

避险资产受追捧，30年期美国公债收益率(殖利率)触及2.347%的纪录低位，10年期美债收益率下跌5个基点至1.767%。

瑞郎兑美元上扬0.7%至0.8767，日圆兑美元小升至117.63。金价涨0.3%至每盎司1,297.86美元，小步靠近上周四所及五个月高点1,306.20美元。

左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)料成为新总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个公然反对由欧盟与国际货币基金组织(IMF)在经济危机期间所设纾困条件的欧元区政府。

与欧元区其他重新协商，甚至可能引发希腊最后脱离欧元区的风险，不过多数市场人士预计齐普拉斯终将做出妥协，避免退出欧元区。

确实，市场上普遍共识认为，若因希腊问题使得形势再度紧绷，除了一开始的冲击外，对广泛投资者信心不太可能造成多大伤害。

分析师表示，和2011-12年欧债危机高峰期间不同的是，欧系银行现在对希腊的曝险有限，而欧洲决策官员已设定框架应对高负债国家问题。

“目前，市场认为如果要进行任何债务重组的话，目前只会涉及公共部门，目前而言，即使下届政府上台，希腊退出欧元区的可能性不大，”法国兴业银行的资深外汇分析师Sebastien Galy。

欧洲央行计划在接下来的一年半内向银行体系挹注逾1万亿欧元，这正在支撑风险人气，欧洲股市周五在冒险意愿带动下升至七年高位。

另一方面，美国股市周五下滑，部分原因是美元强势降低了美国经济的吸引力。

“美国最近出炉的数据似乎失去了一点动能。美元强劲的影响在悄然开始显现，”大和证券首席策略师Tohoru Yamamoto说。

美元指数.DXY触及2003年以来最高水准，今年迄今已上涨逾5%。

这可能使得美联储在升息一事上依旧保持“耐心”。美联储将在周二和周三召开政策会议。

油价本周开低，美国原油期货下跌0.9%至每桶45.17美元，接近本月稍早触及的五年半低点44.20美元。

油价上周五一度短暂上涨，此前前沙特阿拉伯国王阿布杜拉逝世，引发外界揣测沙特可能改变其产出政策。

但油价升势昙花一现，因新国王萨尔曼周五迅速宣布欧那密续任石油部长一职，并誓言能源政策维持不变。（完)

(编译 蔡美珍/王兴亚/张若琪/戴素萍/白云 审校 于春红/李婷仪/张荻/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。