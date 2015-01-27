亚洲股市多数走强 欧元持稳以待美联储会议

路透悉尼1月27日 - 亚洲股市周二多数走坚，欧元也守住了罕见的涨幅，因欧洲股市挺住了希腊选举结果的冲击而没有出现大的动荡，令亚洲市场松了一口气。

虽然本周财报频出，但美国遭遇的恶劣天气也抑制了华尔街的市场活动，同时美国联邦储备委员会(美联储)召开今年首次政策会议，也让投资者有理由保持谨慎。

日股日经指数.N225上涨1.4%，澳股指标股指上涨0.5%。市场走势大都较为缓和，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS日内持平。

中国市场自行其道，沪综指.SSEC下滑0.5%。

美股方面，道琼工业指数.DJI周一大体收平，仅微升0.03%；标准普尔500指数.SPX收涨0.26%；Nasdaq综合股价指数.IXIC收高0.29%。

暴风雪席卷纽约，料促使许多投资银行和基金公司仅留最基本的人员值班，不过主要交易所都计划周二照常开市。

标普成分股中有约30%的公司在本周公布业绩，包括科技巨擘微软、苹果和谷歌。迄今已经公布业绩的96家公司中，有66家的财报超过预期，18家逊于预期，12家符合预估。美联储将自周二开始为期两天的货币政策会议，投资者希望获知美联储对于欧元区、加拿大和瑞士等央行放宽政策的看法。

普遍的假设是，美连储将会承认全球前景不确定性，并坚守耐心等候紧缩政策时机的承诺。不过美联储时程仍料为在年中升息，这个时程预示着美元将全面上涨。

美元指数报94.909，接近11年高点，过去三个月就已大涨11%。

美元兑日圆略为回落，报118.22，欧元兑美元则是扳回深沉颓势的些许跌幅，报1.1245美元。

美联储不是本周唯一将召开政策会议的央行，本周将召开政策会议的央行还有匈牙利、泰国、马来西亚、新西兰、南非、墨西哥、哥伦比亚、俄罗斯等。

欧洲方面，希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)宣誓就任总理一职，将组成立场强硬的反撙节政府，致力于终结近五年的节约举措。

齐普拉斯很快宣布与较小的独立希腊人党组成联合政府，该党亦反对欧盟/IMF对希腊的援助计划。

以近来的震荡标准来看，市场最初的反应还算温和。希腊股市下跌3%，银行股领跌，Piraeus Bank(BOPr.AT)重挫17.6%。希腊10年期公债收益率上升，但守在选前水准下方。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高，接近七年高位。

大宗商品市场方面，美国原油升0.10美元，报每桶45.25美元；布兰特原油上涨0.12美元，至48.28美元。 (完)

(编译 郑茵/高琦/张明钧/张若琪 审校 于春红/郑茵/杜明霞)

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