亚股跟随美股走软 美元在FED政策决议出炉前下滑

路透悉尼/东京1月28日 - 亚洲股市周三跟随美国股市走低，美元处于守势，因市场预计美联储（FED）可能会在今日稍晚的政策声明中转为温和。

苹果(AAPL.O)带来一些支撑，因新款iPhone 6及6 Plus智能手机在假日购物季的销售创下纪录，提振公司季度业绩远超华尔街预期。苹果股价因而上涨逾5%，扶助推动美国股指期货ESc1上扬0.3%。

但其他大型公司财报普遍令人失望，杜邦(DuPont)(DD.N)和微软(MSFT.O)等跨国公司都抱怨美元强势损及利润。

这导致亚洲市场人气沉闷。澳洲股市跌0.2%，日本股市日经指数.N225下滑0.1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小跌0.1%。

美国股市道琼工业指数.DJI收跌1.65%，标准普尔500指数收挫1.34%，Nasdaq指数回落1.89%。

标普500指数10个主要板块中有九个下跌，科技类股.SPLRCT下挫3.3%，创2011年11月以来最大单日跌幅。微软估价重挫逾10%，卡特彼勒(CAT.N)挫跌7%。

美国最新公布的经济数据喜忧参半，耐久财(耐用品)订单意外疲弱，但消费者信心创七年半高位。

企业投资与获利疲软令市场益发猜测，美联储将在1400GMT公布的政策声明中承认，经济环境变得更加艰难。

新加坡金管局意外提前放宽政策，加入其他多家央行的行列，以应对通胀率下滑和经济增长放缓。这令上述预期进一步升温。

美联储迄今为止一直坚持在2015年中期前后开始升息的计划，但市场已将升息时间预期推后至年底，而且大幅降低了此后进一步升息速度的预估。

“市场现在认为6月不太可能升息。所以如果美联储不更改措辞，市场将认定联储立场较预期更为强硬，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

光是立场转趋温和的可能性，就足以迫使投机客减持大量的欧元空仓，提振欧元升至1.1333美元，脱离周一触及的11年低点1.1098美元。

美元兑日圆跌至118.09日圆，美元指数也下滑至94.089，从周五触及的11年高位95.481滑落。

大宗商品市场方面，上周美国原油库存增加将近1,300万桶的消息，令油价承压。

布兰特原油下跌至每桶49.02美元；美国原油期货跌至每桶45.50美元。(完)

(编译 许娜/杜明霞/徐文焰/陈宗琦；审校 张荻/李婷仪/龚芳/戴素萍)

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