亚洲股市走低 因中国制造业数据令人担忧

路透东京2月2日 - 亚洲股市周一走势低迷，因最新公布的中国制造业数据引发市场对这个全球第二大经济体的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌约0.1%，日股日经指数.N225下滑0.6%，中国沪综指.SSEC下跌1.2%。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.7，略低于初值的49.8。上月终值为49.6。

周日公布的1月官方PMI数据跌至49.8，为2012年9月以来最低，也低于50荣枯线。中国工业意外萎缩，是近两年半来首次，企业预计前景更为艰难。

最新的悲观数据，是有关中国政府是否以及如何放松政策的讨论更加激烈，多数银行分析师呼吁在降息的同时增加流动性。

“11月降息之前，中国总理李克强曾表示，流入企业的信贷过少，这次我们将等待类似的暗示，来判断当局祭出大举刺激举措的可能，”荷兰国际集团的Tim Condon还表示，考虑到季节性因素和更广范的经济走势，他认为官方数据低于50并不太出乎意外。

中国公布上述数据前，美国上周五公布第四季国内生产总值(GDP)成长力道明显放缓，因企业支出不振、贸易赤字扩大，抵消了消费支出激增效应。

投资人也对希腊情势发展保持警惕，希腊左派政府周日开始努力说服持怀疑态度的欧洲伙伴接受新债务协议，在此同时该政府正暂缓执行现有纾困协议下规定的节约措施。希腊新政府履新经历波动的一周后即明确表示，当2月28日援助期限到期时，打算中止与欧盟、欧洲央行、以及国际货币组织(IMF)的现有协议。

“美国数据疲软、中国PMI数据令人失望、加上希腊显然走向与其他欧洲国家产生冲突的局势，应该会持续打压亚洲的冒险意愿，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)全球策略小组在一份致客户报告中表示。

在美股周五表现方面，主要股价指数周线及月线皆呈现下跌，有部分是因为忧心海外需求不振。标准普尔500指数1月下跌3.1%，为一年来最大月线跌幅。

避险意愿最初打压美元。由于投资者更加青睐日圆长久的避险魅力，美元兑日圆一度跌至两周低位116.64，但之后扳回早盘跌幅，现涨0.2%至117.79。

欧元兑日圆也触及一周低位130.11，之后略有反弹，现涨0.4%至133.13。欧元兑美元小升0.2%，报1.1305。

美国公债收益率下滑亦损及美元吸引力，因投资者寻求从美国固定收益资产中避险。指标10年期美债收益率在亚洲时段报1.666%，低于上周五美国收盘的1.680%，当日曾低见2013年5月以来低位1.646%。

由于疲弱的经济数据点燃需求忧虑，油价下挫，部分回吐周五由美国钻井平台数量大减引发的涨幅。

布兰特原油期货和美国原油期货均下跌2.5%，分别报每桶51.66美元和47.03美元。(完)

(编译 高琦/王颖/张明钧/许娜；审校 李爽/张荻/王丽鑫/李婷仪)

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